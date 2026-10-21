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El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, finalizó la rueda sin cambios

El riesgo país se mantiene por encima de los 650 puntos básicos, reflejando dudas en los mercados sobre la recuperación de la confianza.

Las cotizaciones financieras avanzaron: el dólar MEP cerró a $1.547,36, el CCL a $1.630,72 y el dólar tarjeta se mantuvo en $2.008,50.

El dólar blue bajó $5 y cotiza a $1.565 en el microcentro porteño, mientras el dólar oficial subió a $1.546,15 al cierre de la rueda.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,22 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.546,15.

Por otro lado, el dólar cripto sube 0,23%, a $1.632,39.

"El dólar mayorista ya supera los $1.526, el CCL cotiza arriba de $1.633", remarca a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras tanto, el riesgo país sigue por encima de los 650 puntos básicos".

"Ante este panorama, me pregunto: ¿dónde quedó la confianza que supuestamente habían recuperado los mercados?", completó