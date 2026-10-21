El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, finalizó la rueda sin cambios
21.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.565 este miércoles 21 de octubre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,22 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.546,15.
Por otro lado, el dólar cripto sube 0,23%, a $1.632,39.
"El dólar mayorista ya supera los $1.526, el CCL cotiza arriba de $1.633", remarca a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras tanto, el riesgo país sigue por encima de los 650 puntos básicos".
"Ante este panorama, me pregunto: ¿dónde quedó la confianza que supuestamente habían recuperado los mercados?", completó
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $2,91, a $1.547,36.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $1,90, a $1.630,72.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.008,50.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $2, a $1.527.