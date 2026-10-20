El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos avances. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas

El BCRA, a pesar de la incertidumbre, promedia u$s90 millones diarios en compras de divisas en octubre.

Expertos como Marcelo Trovato y Gustavo Ber asocian la suba a la desconfianza del mercado y el riesgo país.

El dólar blue subió $10 a $1.570 en el microcentro porteño; el oficial, MEP y CCL también registraron avances.

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,83 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.544,93.

Por otro lado, el dólar cripto sube 0,26%, a $1.627,60.

"Hoy fue un día similar a los que vivimos desde que el riesgo país arrancó en los 402 puntos básicos y rozó los 700 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "No para de subir el riesgo país porque la desconfianza del mercado crece cada día; y con cada palabra que integrantes del equipo económico o el propio Presidente trantan de calmar al mercado, lo único que logran es generar más incertidumbre.

"Mientras tanto, tienen un montón de armas para contener la suba del tipo de cambio", remarca.