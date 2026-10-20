El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos avances. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas
20.10.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.570 este martes 20 de octubre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,83 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.544,93.
Por otro lado, el dólar cripto sube 0,26%, a $1.627,60.
"Hoy fue un día similar a los que vivimos desde que el riesgo país arrancó en los 402 puntos básicos y rozó los 700 puntos básicos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "No para de subir el riesgo país porque la desconfianza del mercado crece cada día; y con cada palabra que integrantes del equipo económico o el propio Presidente trantan de calmar al mercado, lo único que logran es generar más incertidumbre.
"Mientras tanto, tienen un montón de armas para contener la suba del tipo de cambio", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.570 en el microcentro porteño
El economista Gustavo Ber apunta a iProUP que "luego del deslizamiento de ayer, el dólar mayorista parecería amagar con intercalar un respiro más cerca de los $ 1.525, posiblemente antes de retomar un gradual reacomodamiento en el tiempo a fin de no quedar cada vez más atrás de la inflación".
"Más allá de las acotadas oscilaciones de las últimas ruedas, el principal foco sigue estando en el ritmo de compras del BCRA, que durante octubre viene promediando unos u$s90 millones diarios - más allá de que ayer aflojaron -, lo que evidencia una fuerte aceleración respecto a agosto y septiembre", destaca.
El dólar blue sube $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $4,86, a $1.544,45.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $3,74, a $1.628,82.