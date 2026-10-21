La selección se concentra en compañías del índice Russell 1000 con baja volatilidad, alta generación de flujo de caja libre y beneficios operativos

Estas compañías de salud y consumo ofrecen estabilidad ante tasas altas, desaceleración de IA y corrección del mercado. CVS Health destaca.

La selección, de Ben Snider, busca empresas del Russell 1000 con baja volatilidad y alto flujo de caja libre para inversionistas cautelosos.

Goldman Sachs identificó 23 acciones defensivas en salud y consumo ante la moderación del impulso de la IA y la presión sobre beneficios.

Goldman Sachs identificó 23 acciones de salud y consumo básico como opciones defensivas para inversores preocupados por una posible moderación del impulso de la inteligencia artificial, el aumento del costo de capital y la presión sobre los beneficios corporativos.

La selección, elaborada por el estratega Ben Snider, se concentra en compañías del índice Russell 1000 con baja volatilidad, alta generación de flujo de caja libre y capacidad para convertir beneficios operativos en efectivo.

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La recomendación surge en un contexto de creciente cautela sobre la sostenibilidad del rally impulsado por la IA. Según los analistas de Goldman, el gasto de capital en IA habría representado cerca de la mitad del crecimiento de las ganancias del S&P 500, pero se espera que ese aporte se reduzca en los próximos trimestres.

En ese escenario, Goldman propone rotar parte de la exposición hacia sectores menos dependientes del ciclo tecnológico.

El banco sostuvo que las compañías de salud y consumo básico pueden ofrecer mayor estabilidad ante un enfriamiento del mercado, tasas más altas o una desaceleración de los beneficios vinculados con la IA.

La lista se basa en un filtro de "calidad defensiva con crecimiento", que combina baja volatilidad, rentabilidad por flujo de caja libre y capacidad de conversión de beneficios operativos en efectivo.

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Goldman buscó compañías que pudieran sostener su desempeño incluso si el mercado continúa recortando exposición a acciones de crecimiento.

El enfoque no apunta a acciones de alto crecimiento, sino a negocios con flujos de caja estables y valoraciones más atractivas.

Se trata de características que pueden ofrecer un colchón frente a una posible corrección del mercado o una moderación del impulso de los beneficios ligados a la IA.

La lista en cuestión incluye a:

Tyson Foods (TSN)

Royalty Pharma (RPRX)

CVS Health (CVS)

J.M. Smucker (SJM)

Kroger (KR)

Cardinal Health (CAH)

HCA Healthcare (HCA)

Hormel Foods (HRL)

Performance Food Group (PFGC)

Sysco (SYY)

Kenvue (KVUE)

Hershey (HSY)

US Foods (USFD)

Merck (MRK)

ResMed (RMD)

Quest Diagnostics (DGX)

Chemed (CHE)

Abbott Laboratories (ABT)

Mondelez International (MDLZ)

McKesson (MCK)

Church & Dwight (CHD)

AbbVie (ABBV)

Colgate-Palmolive (CL)

Entre las compañías con mejor desempeño acumulado en 2026 se destacan Royalty Pharma, con una suba de 56%; Merck, con 38%; Quest Diagnostics, con 35%; y US Foods, con 34%. En el extremo opuesto, Abbott Laboratories acumula una caída de 15%, mientras que Hormel Foods retrocede 12% y Tyson Foods 8%.

CVS Health aparece como una de las selecciones más relevantes dentro del grupo defensivo. Goldman destacó que la compañía ofrece un rendimiento de flujo de caja libre cercano al 9%, una métrica que mide la relación entre el efectivo generado por el negocio y su valoración de mercado.

La estrategia no implica abandonar por completo la IA; en su lugar, opta por diversificar la exposición. La financiera remarcó que las compañías de salud y consumo básico pueden ofrecer un equilibrio entre estabilidad, generación de efectivo y potencial de recuperación de valoraciones.