La compañía anunció su nuevo producto junto con The Mastercard Collection, la nueva plataforma global de beneficios y experiencias personalizadas

Ofrece asistencia al viajero de u$s1 millón, acceso a lounges VIP, experiencias culinarias y prioritarias en espectáculos.

La iniciativa busca redefinir la oferta para consumidores afluentes con beneficios globales en viajes, gastronomía y entretenimiento.

Mastercard lanzó World Legend, su tarjeta más exclusiva para clientes premium en Argentina, junto a la plataforma The Mastercard Collection.

Mastercard, una de las compañías de tarjetas más grandes del mundo, lanzó un nuevo producto pensado para clientes de alto poder adquisitivo en la Argentina.

La compañía anunció la llegada de Mastercard World Legend, la categoría más exclusiva de su portafolio de tarjetas, junto con el desembarco de The Mastercard Collection, una plataforma global diseñada para ofrecer experiencias premium en viajes, gastronomía y entretenimiento.

La iniciativa, según informaron responsables de la empresa, responde a un cambio de comportamiento que se registra crecientemente más entre consumidores afluentes, cada vez más orientados a destinar tiempo y dinero a experiencias personalizadas y diferenciales.

Mastercard lanzó su tarjeta más exclusiva para el segmento premium en la Argentina

La propuesta, pensada para el segmento premium y que la firma ubica por encima de su producto Black, combina beneficios locales e internacionales y se enfoca en brindar acceso preferencial a servicios y experiencias que, en muchos casos, resultan difíciles de obtener incluso para clientes de altos ingresos.

"El segmento afluente está evolucionando y espera propuestas cada vez más personalizadas, relevantes y centradas en las experiencias", sostuvo Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard Argentina y Uruguay.

"Con World Legend y The Mastercard Collection estamos redefiniendo nuestra propuesta de valor en la Argentina, acercando a nuestros consumidores el acceso a experiencias significativas y beneficios diferenciales que los conectan con aquello que más disfrutan y valoran", añadió.

Mastercard apuesta al segmento ultra premium con su nueva tarjeta World Legend

La decisión de lanzar esta nueva categoría llega en un momento de transformación dentro de la industria financiera global. Estudios de consultoras como Bain & Company y McKinsey muestran que los consumidores de ingresos altos priorizan cada vez más el acceso a experiencias exclusivas por encima de la acumulación de bienes materiales, bajo ejes clave como:

Personalización

Acceso privilegiado

Servicios de valor agregado

Los beneficios que ofrece la nueva tarjeta premium de Mastercard

Uno de los pilares de la propuesta es el segmento de viajes. A través de World Legend, los usuarios podrán acceder a una red internacional de servicios aeroportuarios y beneficios exclusivos. Entre ellos se encuentra Taste by Priceless, el concepto de lounges premium que Mastercard desarrolló en más de 25 ciudades en todo el mundo, como San Pablo, Bogotá y Ciudad de México.

La compañía también incorporó accesos rápidos mediante los denominados Fast Tracks, disponibles en más de 20 ciudades, entre ellas Atenas, Estambul, Madrid y Barcelona.

En la Argentina, la propuesta contempla acceso a salas VIP en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, con servicios de migraciones y controles de seguridad integrados dentro de las propias salas.

La gastronomía constituye otro de los componentes centrales de The Mastercard Collection: los usuarios podrán acceder a reservas preferenciales y experiencias diseñadas especialmente para clientes premium en Argentina y en el exterior.

La propuesta incluye cenas privadas con chefs de prestigio, catas de vinos exclusivas y menús especiales en restaurantes reconocidos globalmente.

En el ámbito del entretenimiento, Mastercard profundiza una estrategia global que ya mantiene con grandes espectáculos deportivos, musicales y culturales. Los titulares de World Legend tendrán acceso prioritario a preventas de entradas, ubicaciones premium y experiencias exclusivas como encuentros con artistas, soundchecks, recorridos backstage y actividades reservadas.

Más diferenciales de la nueva propuesta en el país

En la Argentina, además, los usuarios podrán acceder al palco oficial de Mastercard en La Bombonera para vivir partidos de Boca Juniors desde una ubicación privilegiada.

Parte del equipo de producto explicó luego que los clientes Black también podrán acceder a algunos beneficios de la plataforma.

Además, precisaron que World Legend incluye una cobertura de asistencia al viajero de hasta u$s1 millón, que mantiene los seguros y protecciones de la propuesta anterior.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente competencia dentro del segmento premium de medios de pago.

En los últimos años, bancos y procesadoras internacionales fortalecieron sus propuestas para captar a clientes de alto patrimonio mediante programas de recompensas, acceso a salas VIP, experiencias gastronómicas y beneficios en turismo de lujo.

Mastercard informó que World Legend estará disponible en la Argentina a través de distintos emisores financieros que anunciarán sus programas y beneficios específicos en los próximos meses. La compañía no precisó cuáles serán las entidades participantes, aunque confirmó que el despliegue comenzará próximamente.