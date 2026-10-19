El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas positivas

El riesgo país llegó a 675 puntos, máximos del año, indicando desconfianza del mercado financiero pese a la estabilidad.

Los dólares financieros como el MEP ($1.539,59) y CCL ($1.625,08) también subieron, manteniendo brecha del 7%.

El dólar blue subió $15 y se cotiza a $1.560; el dólar oficial alcanzó los $1.541,10 al cierre de la rueda.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $6,82 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.541,10.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,04%, a $1.617,51.

"El dólar inicia la semana con el mayorista en $1.518, el MEP en $1.540 y el contado con liquidación en $1.623, manteniendo una brecha cercana al 7%", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras los futuros muestran expectativas de ajustes moderados, el riesgo país alcanza los 675 puntos básicos, marcando máximos del año".

"La estabilidad cambiaria contrasta con el deterioro del riesgo soberano. Una divergencia que merece especial atención y que refleja la persistente desconfianza del mercado financiero", remarca.