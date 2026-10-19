El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas positivas
19.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.560 este lunes 19 de octubre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $6,82 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.541,10.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,04%, a $1.617,51.
"El dólar inicia la semana con el mayorista en $1.518, el MEP en $1.540 y el contado con liquidación en $1.623, manteniendo una brecha cercana al 7%", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras los futuros muestran expectativas de ajustes moderados, el riesgo país alcanza los 675 puntos básicos, marcando máximos del año".
"La estabilidad cambiaria contrasta con el deterioro del riesgo soberano. Una divergencia que merece especial atención y que refleja la persistente desconfianza del mercado financiero", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $2,62 a $1.539,59.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $4,14, a $1.625,08.