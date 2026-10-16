El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. En cambio, el dólar mayorista propuso una baja marginal

Expertos señalan una "tensa calma" en el mercado por incertidumbre política y disputas internas en el Gobierno.

Otros tipos de cambio como el dólar MEP ($1.536,97) y CCL ($1.620,94) registraron leves aumentos.

El dólar blue cotiza a $1.545 en el microcentro porteño; el dólar oficial cerró en $1.534,28 con un alza de $0,98.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,98 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.534,28.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,04%, a $1.617,51.

"Fue un día muy parecido al de ayer; crece la incertidumbre política y los rumores", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Las disputas entre el presidente del BCRA y el Ministro de Economía, eso refleja que el Riesgo País se sostiene por encima de los 600 puntos".

"Desde los 9 instrumentos que tiene el Banco Central y el Tesoro tienen para sostener el tipo de cambio, entonces el tipo de cambio sigue planchado; pero es una tensa calma la que vive el mercado", remarca.