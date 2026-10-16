El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas subas. En cambio, el dólar mayorista propuso una baja marginal
16.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.545 este viernes 16 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,98 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.534,28.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,04%, a $1.617,51.
"Fue un día muy parecido al de ayer; crece la incertidumbre política y los rumores", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Las disputas entre el presidente del BCRA y el Ministro de Economía, eso refleja que el Riesgo País se sostiene por encima de los 600 puntos".
"Desde los 9 instrumentos que tiene el Banco Central y el Tesoro tienen para sostener el tipo de cambio, entonces el tipo de cambio sigue planchado; pero es una tensa calma la que vive el mercado", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $1,01, a $1.536,97.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $2,18, a $1.620,94.