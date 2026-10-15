El dólar MEP y el dólar tarjeta ajustaron posiciones, mientras que el dólar CCL y el dólar mayorista propusieron cerraron con leves subas

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) destaca que el Riesgo País sube en Argentina, "a contramano" de la tendencia global.

Dólar oficial bajó a $1.533,30; mientras que el CCL y MEP registraron leves subas, a $1.617,81 y $1.538,05.

Dólar blue retrocedió $5, cotizando a $1.545 en el microcentro porteño al cierre de la jornada.

El dólar blue (o informal) retrocede $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $2,13 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.533,30.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,03%, a $1.616,89.

"Fue otra jornada con el dólar planchado; el dato relevante del día es que el Riesgo País rozó el máximo del año, que fue 655, bajó a 640 y ahora está en 623", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "(Estamos) A contramano de lo que ocurre en el mundo, porque el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está bajando".

"La aversión al riesgo en el mundo está retrocediendo, mientras que en la Argentina, está subiendo".