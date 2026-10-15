El dólar MEP y el dólar tarjeta ajustaron posiciones, mientras que el dólar CCL y el dólar mayorista propusieron cerraron con leves subas
15.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.545 este jueves 15 de octubre y financieros terminaron mixtos
El dólar blue (o informal) retrocede $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $2,13 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.533,30.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,03%, a $1.616,89.
"Fue otra jornada con el dólar planchado; el dato relevante del día es que el Riesgo País rozó el máximo del año, que fue 655, bajó a 640 y ahora está en 623", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "(Estamos) A contramano de lo que ocurre en el mundo, porque el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años está bajando".
"La aversión al riesgo en el mundo está retrocediendo, mientras que en la Argentina, está subiendo".
El dólar blue se consigue a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $2,09, a $1.535,96.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $0,95, a $1.618,76.