Millones de clientes de Movistar pasarán a Tuenti, pero todavía hay dudas sobre los planes, los precios y la continuidad del servicio

Clientes Movistar desconocen qué pasará con sus números, chips y abonos; esperan información oficial sobre la migración a Tuenti.

La operación responde a exigencias para la compra de Telefónica por Telecom, generando incertidumbre en usuarios Movistar.

Telecom vendió a Metrotel más de 6 millones de líneas móviles de Movistar por u$s450M, que operarán bajo Tuenti.

Telecom aceptó una oferta de u$s450 millones de Metrotel por más de 6 millones de líneas móviles de Movistar en la Argentina, que pasarán a operar bajo la marca Tuenti.

La operación incluye activos e infraestructura y responde a las condiciones impuestas para autorizar la compra de Telefónica por parte de Telecom.

El traspaso genera dudas entre los usuarios sobre qué pasará con sus números de celular, chips, abonos mensuales y beneficios contratados.

Por ahora, las empresas no informaron cómo será la migración ni qué cambios habrá en los servicios.

Metrotel, que brinda servicios de telecomunicaciones y conectividad, utilizará Tuenti para ampliar su presencia en el mercado móvil.

La marca ya opera en la Argentina con una propuesta de telefonía prepaga, pero todavía resta conocer cómo se incorporarán los clientes de Movistar y qué sucederá con sus planes actuales.

¿Qué pasará con los números, chips y abonos de Movistar?

Por ahora, los clientes no tienen que hacer ningún trámite ni cambiar el chip de su celular. Tampoco deben solicitar una portabilidad o dar de baja su línea.

La transferencia se realizará como parte del acuerdo entre las empresas y no por una solicitud individual de cada usuario.

Uno de los principales interrogantes es si los clientes conservarán sus números y qué sucederá con:

los abonos mensuales

las facturas

los descuentos vigentes

Como Tuenti opera principalmente con planes prepagos, todavía resta saber cómo se adaptará a los usuarios que hoy tienen contratos mensuales con Movistar.

Las empresas aún no informaron los plazos ni el procedimiento para realizar el traspaso. Hasta que haya novedades oficiales, se recomienda seguir usando el servicio con normalidad y no comprar un chip nuevo por cuenta propia.

¿Cómo saber si mi línea pasará a Tuenti?

La operación contempla 6.005.425 líneas móviles de Movistar en todo el país. De ese total, 4.002.013 corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires y 2.003.412 al resto de Argentina, por lo que el traspaso alcanzará a usuarios de distintas provincias.

Por el momento, las empresas no habilitaron una herramienta oficial para consultar si un número de celular está incluido en la transferencia.

Los clientes deberán esperar las comunicaciones de Movistar para conocer si su línea será alcanzada y cuándo se realizará el cambio.

Otro de los puntos pendientes es cómo se implementará la migración. Todavía no se informaron los plazos ni si algunos usuarios deberán realizar alguna gestión para continuar utilizando el servicio una vez que se concrete el traspaso.

También resta conocer qué pasará con los contratos vigentes, las facturas mensuales y los beneficios asociados a cada plan.

Como Tuenti tiene una propuesta centrada en la telefonía prepaga, la adaptación de los clientes que hoy cuentan con abonos mensuales será uno de los aspectos que deberá aclarar la compañía.

Además, es importante estar alerta ante posibles estafas relacionadas con el cambio de compañía. Los usuarios no deberían compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios con personas que les ofrezcan gestionar la transferencia. Cualquier trámite necesario deberá comunicarse a través de los canales oficiales.