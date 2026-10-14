El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas; el dólar mayorista propuso una baja marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
14.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.550 este miércoles 14 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $1,6 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.535,43.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,28%, a $1.615,74.
"El mercado cambiario continúa mostrando estabilidad, con brechas contenidas y escasa volatilidad", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El riesgo país se ubica en 602 puntos básicos".
"Por ahora, calma cambiaria, aunque el desafío sigue siendo consolidar la confianza y reducir el costo del financiamiento argentino", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $0,62, a $1.538,05.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $3,69, a $1.617,81.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista cedió $2, a $1.513.