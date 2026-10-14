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El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas; el dólar mayorista propuso una baja marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Analistas destacan la calma cambiaria y una brecha contenida, aunque advierten que el desafío central es consolidar la confianza y reducir el riesgo país.

El dólar oficial retrocedió $1,60 hasta los $1.535,43, mientras que el dólar MEP bajó a $1.537,43 y el contado con liquidación subió a $1.614,12.

El dólar blue cotiza a $1.550 en el microcentro porteño, manteniendo estabilidad en una jornada con variaciones mínimas en el resto de las divisas.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $1,6 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.535,43.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,28%, a $1.615,74.

"El mercado cambiario continúa mostrando estabilidad, con brechas contenidas y escasa volatilidad", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El riesgo país se ubica en 602 puntos básicos".

"Por ahora, calma cambiaria, aunque el desafío sigue siendo consolidar la confianza y reducir el costo del financiamiento argentino", remarca.