El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en cambio, finalizaron la semana en baja
09.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.540 este viernes 9 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $2,66 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.537,45.
Por otro lado, el dólar cripto se contrae 0,3%, a $1.606,92.
"Permanece la estabilidad cambiaria, pero con una brecha que sigue dando señales", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La lectura es clara: no estamos frente a una corrida cambiaria, pero tampoco ante un mercado que haya despejado definitivamente sus dudas. La tranquilidad de corto plazo no debe confundirse con confianza estructural".
"El verdadero desafío sigue siendo consolidar la demanda de pesos y generar condiciones para que la estabilidad cambiaria sea sostenible. En materia cambiaria, más importante que el precio del dólar de hoy es determinar si existen fundamentos para sostenerlo mañana", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.540 en el microcentro porteño
El dólar blue bajó $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $0,86, a $1.538,58.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $1,43, a $1.612,07.