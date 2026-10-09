El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en cambio, finalizaron la semana en baja

Expertos señalan estabilidad cambiaria a corto plazo, pero persisten dudas sobre su sostenibilidad y demanda de pesos.

Dólar oficial ($1.537,45) y cripto ($1.606,92) también cayeron; MEP y CCL subieron, mostrando un mercado mixto.

El dólar blue retrocede $5 a $1.540 en microcentro, mostrando un movimiento clave en el mercado cambiario informal.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $2,66 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.537,45.

Por otro lado, el dólar cripto se contrae 0,3%, a $1.606,92.

"Permanece la estabilidad cambiaria, pero con una brecha que sigue dando señales", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La lectura es clara: no estamos frente a una corrida cambiaria, pero tampoco ante un mercado que haya despejado definitivamente sus dudas. La tranquilidad de corto plazo no debe confundirse con confianza estructural".

"El verdadero desafío sigue siendo consolidar la demanda de pesos y generar condiciones para que la estabilidad cambiaria sea sostenible. En materia cambiaria, más importante que el precio del dólar de hoy es determinar si existen fundamentos para sostenerlo mañana", remarca.