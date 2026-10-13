El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes; el dólar CCL propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
13.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.550 este martes 13 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $0,42 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda cotizado a $1.537,03.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,16%, a $1.611,40.
"El mercado cambiario comienza la corta semana bursátil con una leve tendencia bajista", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Los futuros también operan en baja, reflejando menores expectativas de devaluación en el corto plazo".
"Por ahora, el mercado muestra estabilidad cambiaria, aunque el CCL mantiene una brecha respecto del dólar oficial cercana a 5%", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $1,15, a $1.537,43.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $2,05, a $1.614,12.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista cedió $1, a $1.515.