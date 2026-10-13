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El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes; el dólar CCL propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Marcelo Trovato, de Pronóstico Bursátil, prevé estabilidad cambiaria y menores expectativas de devaluación.

El dólar oficial retrocede a $1.537,03; el MEP sube a $1.538,58 y el dólar CCL asciende a $1.612,07.

El dólar blue sube $10 y cotiza a $1.550, mientras el mercado cambiario inicia la semana con leve tendencia bajista.

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $0,42 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda cotizado a $1.537,03.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,16%, a $1.611,40.

"El mercado cambiario comienza la corta semana bursátil con una leve tendencia bajista", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los futuros también operan en baja, reflejando menores expectativas de devaluación en el corto plazo".

"Por ahora, el mercado muestra estabilidad cambiaria, aunque el CCL mantiene una brecha respecto del dólar oficial cercana a 5%", remarca.

El dólar blue se consigue a $1.550 en el microcentro porteño