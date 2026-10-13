Carrefour Banco ofrece ofrece 3 cuotas sin interés, 10% off en indumentaria para resolver el regalo del domingo próximo. Todos los detalles

La cadena suma ofertas con bancos y billeteras virtuales, financiación en hasta 12 cuotas y productos Tex destacados para regalar.

Accede a 20% de descuento sin tope con Tarjeta Carrefour Banco los martes y cupones 2x1 en la App hasta el 15 de octubre.

Carrefour y Carrefour Banco lanzan promociones con hasta 50% OFF y cuotas para el Día de la Madre en indumentaria, tecnología y hogar.

Carrefour Banco decidió concentra su propuesta en financiación y descuentos para resolver el regalodel Día de las Mamás, que se celebra el domingo 18 de octubre, con promociones de hasta 50% off.

Las compras de indumentaria y calzado superiores a $50.000 pueden pagarse en 3 cuotas sin interés con las principales tarjetas de crédito, incluida la de Carrefour Banco.

Quienes abonen con Cuenta Digital o Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco acceden a un 10% de descuento en indumentaria de mujer.

Ese beneficio rige en los hipermercados Carrefour, Carrefour Market y carrefour.com.ar.

Además, todos los martes hasta el 30 de octubre, la Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco otorga 20% de descuento en el acto y sin tope en hipermercados, Market y Express.

Los martes 13, 20 y 27 de octubre son, así, las fechas clave para combinar el ahorro en el regalo y en las compras de la semana.

Cómo usar el 2x1 de la app Carrefour

Entre el 9 y 15 de octubre, la App Carrefour suma cupones 2x1 exclusivos en los hipermercados de todo el país.

Para aprovecharlos hay que activar el cupón correspondiente desde la aplicación antes de pagar.

En indumentaria, el 2x1 alcanza a los trajes de baño y a las remeras Everlast.

Para la mesa del domingo hay cupones en productos de almacén, galletitas, golosinas, alfajores y bebidas sin alcohol, además de Productos Carrefour.

Así, el regalo y el encuentro familiar pueden resolverse en una misma compra.

Como la promoción vence el jueves 15, quedan pocos días para activar los cupones.

Más ahorro con bancos y billeteras virtuales

Bancos y billeteras virtuales también ofrecen descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés en gastronomía, indumentaria y viajes.

Mercado Pago renovó sus beneficios de octubre con propuestas especiales por el Día de la Madre.

Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en gastronomía, una alternativa para quien prefiera regalar una salida.

Banco Ciudad lanzó promociones para las compras de la fecha, y BNA Viajes permite financiar en hasta 12 cuotas sin interés servicios turísticos dentro del país.

En ediciones anteriores, varios bancos fijaron topes de reintegro, por lo que conviene revisar las bases de cada promoción.

Para ahorrar más, conviene sumar el descuento del comercio al beneficio de pago y verificar vigencias y comercios adheridos.

Indumentaria para mamá con hasta 50% de descuento

La marca Tex encabeza la oferta de ropa femenina con prendas pensadas para regalar.

Las remeras manga corta estampadas cuestan $12.900, las remeras con aplique $15.900 y las musculosas básicas $7.900, con descuentos de hasta 50%.

En pantalones, el modelo palazzo sale $19.900 con 30% de descuento y el full print $15.900 con 35% off.

Los vestidos cortos estampados tienen el mismo 35% de descuento y los shorts de jean se ofrecen a $19.900.

Según Matías Madrid Paez, Director Comercial de Non Food de Carrefour Argentina, las remeras Tex se perfilan como el artículo más vendido de la campaña.

El ejecutivo destacó también las licencias exclusivas, como Everlast, dentro de la colección Primavera-Verano.

Perfumería, bazar y bienestar: regalos desde $7.900

En perfumería, hay 25% de descuento en toda la línea Go To Be y en perfumes y sets Buckingham Polo Club.

Las eau de toilette Reebok tienen 35% de descuento.

En bazar, los termos Thermos Everyday de 700 cc cuestan $29.900 y los mates $7.900.

En bienestar, la línea Top Life ofrece aros de yoga y colchonetas de pilates a $19.900.

Los termos, mates y artículos de bienestar quedan por debajo de los $30.000.

Madrid Paez aseguró que combinar licencia exclusiva, descuentos y precios bajos posiciona a la cadena como opción para un regalo accesible.

Tecnología y financiación: cuotas sin interés en 3, 6, 9 y 12 pagos

El secador Gama IQ Lite tiene 40% de descuento y queda a $199.000 en 3 cuotas sin interés.

El modelador Gama Uniq Mstyler Flow puede pagarse en 6 cuotas sin interés de $58.167.

La air fryer Electrolux Expert Vision 360 cuesta $159.000, también en 3 cuotas.

El celular Samsung A16 se consigue a $359.900 en 9 cuotas sin interés.

Las bicicletas de paseo pueden pagarse en 12 cuotas sin interés o con 20% de descuento en un solo pago.

Antes de elegir, conviene comparar el precio en cuotas con el de contado y revisar las condiciones de cada tarjeta.