El empresario destacó que el masivo despliegue de capital en infraestructura de centros de datos sostiene la actividad económica

El cofundador de LinkedIn propone un despliegue iterativo y regulaciones éticas para mitigar el reemplazo laboral sin frenar la innovación.

El gasto en centros de datos inyecta capital en construcción y servicios, pese al rechazo del 50% de la población rural por impacto ambiental.

Reid Hoffman afirmó que la inteligencia artificial evita que Estados Unidos entre en recesión gracias a la inversión en infraestructura.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, aseguró que la inteligencia artificial es "la única razón por la que Estados Unidos no está en recesión".

El empresario que creó uno de los portales de empleo más reconocidos del mundo, opinó que el masivo despliegue de capital en infraestructura de centros de datos sostiene la actividad económica y genera empleo más allá del sector tecnológico.

Por qué Reid Hoffman cree que la IA mantiene a EE.UU. lejos de una posible recesión

Durante una entrevista en el podcast Newcomer, Hoffman defendió el boom de la infraestructura de IA en Estados Unidos y argumentó que el gasto en centros de datos y equipamiento tecnológico, además de impulsar a las grandes compañías como OpenAI, Anthropic, Meta o Google, también distribuye capital en toda la economía.

Según el empresario, este flujo de inversión es lo que mantiene a la economía norteamericana en expansión, pese a los riesgos de desaceleración.

Hoffman subrayó que la construcción de centros de datos involucra a trabajadores de la construcción, carpinteros, electricistas, agentes inmobiliarios y abogados, generando un efecto multiplicador que trasciende al sector tecnológico.

"La gente piensa que todo ese dinero va a las empresas de IA, pero una gran parte se destina a la construcción y a servicios asociados", explicó.

Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, afirmó que sin la IA Estados Unidos ya estaría en recesión

El despliegue de centros de datos, sin embargo, no está exento de polémica. En Estados Unidos, gobernadores demócratas y republicanos por igual impulsaron restricciones a nuevas instalaciones, en parte por el impacto ambiental y el consumo energético.

Una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que la mitad de los estadounidenses rurales considera que los centros de datos son negativos para el medio ambiente, un aumento significativo respecto a principios de año.

A pesar de un informe de empleo decepcionante en septiembre, la tasa de desempleo se mantiene baja y el crecimiento del PBI real anualizado alcanzó el 2,2% en el segundo trimestre de 2026.

Por estos motivos, Hoffman reconoció que, sin el impulso de la IA y la construcción de infraestructura asociada, el país ya estaría en recesión.

Reid Hoffman cree que la IA es la tecnología más transformadora creada por la humanidad

Hoffman manifestó en varias ocasiones que la inteligencia artificial es la tecnología más transformadora de nuestra era, pero también advirtió que su desarrollo debe estar acompañado de marcos éticos y regulaciones claras para evitar riesgos sociales y económicos.

En el pasado, Hoffman describió a la IA como el núcleo de una "revolución industrial cognitiva", comparando su impacto con el de la Revolución Industrial.

Según él, la IA transformará profundamente la economía, la sociedad y las relaciones laborales, generando tanto oportunidades como tensiones.

Reconoció que habrá empleos reemplazados, pero insiste en que también surgirán nuevas formas de trabajo y que, como ocurrió con la industrialización, el resultado puede ser un florecimiento social si se gestiona adecuadamente.

En su libro Superagency, Hoffman propone mirar la IA con "optimismo cauteloso". Rechaza tanto las posturas alarmistas que ven la IA como una amenaza existencial, como las visiones que promueven una innovación sin límites.

Se define como un "Bloomer": alguien que cree en el potencial positivo de la IA, pero que reconoce la necesidad de un desarrollo responsable.

Para ello plantea un modelo de "despliegue iterativo", que consiste en introducir la tecnología de manera gradual y en etapas, permitiendo que los problemas se aborden a medida que surjan y evitando regulaciones excesivas que frenen la innovación desde el inicio.

Hoffman también advirtió que la IA, sin frenos éticos, "podría ser nuestra ruina". Considera que es la tecnología más transformadora que la humanidad inventó, pero insiste en que debe desarrollarse con normas claras y supervisión pública.

Incluso pidió programas de formación para anticipar la automatización, marcos más estrictos sobre el uso de datos y sistemas de supervisión que garanticen transparencia y seguridad. Para él, el optimismo no significa imprudencia, y las empresas deben integrar principios éticos desde el diseño de sus productos