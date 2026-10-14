El banco alemán advirtió que los inversores podrían estar subestimando los riesgos de un colapso en el ecosistema de la automatización

Inversores subestiman riesgos del ecosistema de IA, como la energía, según el informe de George Saravelos.

La entidad señala que la percepción de la IA cambió: de moderar inflación a impulsar deuda y presionar mercados financieros.

Deutsche Bank alertó que la inteligencia artificial (IA) será el mayor riesgo sistémico para mercados en 2027, elevando los rendimientos de bonos.

Deutsche Bank advirtió que la inteligencia artificial (IA) se convirtió en el mayor riesgo sistémico para los mercados en 2027, al pasar de ser vista como una herramienta para moderar la inflación a transformarse en uno de los factores detrás del aumento de los rendimientos de los bonos.

El banco alemán alertó que los inversores podrían estar subestimando los riesgos de un inminente colapso del ecosistema de la IA.

Hace apenas un año, la expectativa predominante era que la inteligencia artificial contribuiría a reducir las presiones inflacionarias y que el Tesoro de Estados Unidos evitaría una liquidación masiva de bonos.

Sin embargo, según el informe elaborado por George Saravelos, jefe global de estrategia de divisas de Deutsche Bank, la tendencia cambió radicalmente.

Las emisiones de deuda vinculadas con la IA se convirtieron en un motor importante del incremento en los rendimientos, mientras que el Tesoro estadounidense habría perdido el control del tramo largo de la curva.

Saravelos advirtió que el mercado podría estar subestimando los riesgos inherentes al ecosistema de la IA, que incluyen:

Deterioro de los estándares de evaluación crediticia , si se flexibilizan los criterios para sostener el ritmo de construcción de infraestructura

Disponibilidad de energía , un cuello de botella real para abastecer la demanda de nuevos centros de datos

Demanda insuficiente, que podría dejar capacidad ociosa y presionar la rentabilidad de los proyectos

Deutsche Bank lanzó una advertencia sobre la IA y explicó que podría desatar una crisis financiera

Deutsche Bank alertó que la IA será el mayor riesgo sistémico para 2027

El informe precisó que la percepción de la IA como motor de inflación y de presión sobre los bonos está generando cautela entre los inversores de renta fija.

Durante reuniones con clientes en la costa este de los Estados Unidos, surgieron comentarios sobre la posibilidad de suspender emisiones de bonos del Tesoro a 20 años y reducir vencimientos, algo que muestra la preocupación por la sostenibilidad del mercado de deuda.

Aunque parte de la discusión incluyó la situación de Francia y sus tensiones fiscales, Deutsche Bank subrayó que el riesgo más relevante para 2027 no está en Europa, sino en la propia dinámica de la inteligencia artificial.

El banco consideró que el péndulo de la narrativa se inclinó demasiado hacia el extremo opuesto y que los mercados deben reevaluar las expectativas sobre el impacto de la IA.

Deutsche Bank alertó que la volatilidad en bonos europeos amenaza al sector bancario

Deutsche Bank publicó en octubre varios informes que reflejan su visión sobre los riesgos macroeconómicos y geopolíticos globales, con especial foco en la tensión en los mercados de bonos europeos, la situación fiscal de Francia y el propio impacto de la IA en la economía mundial.

El informe "This Month in Geopolitics: October 2026" elaborado por el Deutsche Bank Research Institute, analizó los principales eventos políticos y económicos del trimestre.

Entre ellos se destacan el referéndum de independencia de Alberta en Canadá, las elecciones en Brasil y Letonia, los comicios en Israel tras los ataques de octubre de 2025 y el diálogo comercial entre la Unión Europea y China.

El documento subrayó que la guerra entre Estados Unidos e Irán y las relaciones UE-China son los temas más críticos del mes, con impacto directo en energía y comercio internacional.

La entidad también publicó el "Q3 Tech Performance Review", en el que repasa el desempeño de las acciones tecnológicas y anticipa tendencias para los próximos doce meses.

El documento destacó que la IA, lejos de ser solo un motor de innovación, se convirtió en un factor de riesgo sistémico para los mercados, al impulsar endeudamiento masivo y presionar los rendimientos de los bonos.

Finalmente, otro reporte elaborado por Rosa Duce, CIO de Deutsche Bank España, describió la fuerte volatilidad en los bonos europeos.

La prima de riesgo francesa llegó a subir 12 puntos en una jornada, lo que llevó los rendimientos de sus bonos a 10 años a niveles superiores al crecimiento nominal del país. El estrés se contagió a Italia y España, afectando también al sector bancario europeo