El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas; el dólar MEP propuso una baja marginal, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios

La jornada fue "muy tranquila" por futuros estables y la baja del Riesgo País, explicó Marcelo Trovato de Pronóstico Bursátil.

El dólar MEP finalizó en $1.537,72 y el contado con liquidación (CCL) ascendió a $1.610,64, con el mayorista en $1.518.

El dólar blue bajó $15 y cerró a $1.545 en microcentro; el oficial retrocedió a $1.540,11 y el cripto a $1.610,77.

El dólar blue (o informal) baja $15 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $4,68 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.540,11.

Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.610,77.

"Fue otra jornada muy tranquila, debido a que los futuros no están descontando una suba en el corto plazo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El Riesgo País sigue con tendencia a la baja, y el efecto Brasil se sigue sosteniendo por ahora".