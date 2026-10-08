El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas; el dólar MEP propuso una baja marginal, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios
08.10.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.545 este jueves 8 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) baja $15 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $4,68 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.540,11.
Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.610,77.
"Fue otra jornada muy tranquila, debido a que los futuros no están descontando una suba en el corto plazo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El Riesgo País sigue con tendencia a la baja, y el efecto Brasil se sigue sosteniendo por ahora".
El dólar blue se consigue hoy a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue avanzó $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $0,37, a $1.537,72.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $1,61, a $1.610,64.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.002,00.
En tanto, el dólar mayorista subió $1, a $1.518.