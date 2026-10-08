El empresario remarcó que una oferta pública inicial tendría sentido en algún momento, tras recaudar u$s10.000M en su primera ronda de financiación externa

Esta futura IPO busca potenciar la competitividad de Blue Origin en el creciente sector espacial, rivalizando con SpaceX de Elon Musk.

Tras 26 años de operar privada, la empresa aeroespacial recibió inversión de Coatue Management y otros, con Bezos aportando u$s2.000M.

Jeff Bezos confirma que Blue Origin saldrá a bolsa en "varios años", tras recaudar u$s10.000 millones en su primera ronda de financiación externa.

Jeff Bezos confirmó que Blue Origin, su compañía aeroespacial, probablemente saldrá a bolsa en los próximos años, tras haber recaudado u$s10.000 millones en su primera ronda de financiación externa.

El fundador de Amazon remarcó que, aunque una oferta pública inicial tendría sentido en algún momento, todavía faltan "varios años" para que la empresa dé ese paso.

Jeff Bezos prepara posible salida a bolsa de Blue Origin tras recaudar u$s10.000 millones

Blue Origin cerró este año su primera captación relevante de capital externo después de 26 años de operación, en los que Bezos había financiado la compañía casi en su totalidad.

La ronda, valorada entre u$s130.000 millones y u$s140.000 millones, incluyó la participación del propio Bezos, quien aportó alrededor de u$s2.000 millones adicionales a su inversión histórica.

Según reportes de medios estadounidenses, el fondo de cobertura Coatue Management ingresó con aproximadamente u$s4.000 millones, mientras que otros "grandes inversores" completaron el resto de la operación.

El CEO de Blue Origin, Dave Limp, indicó que la ronda aún no había cerrado formalmente, pero que la demanda de los inversores superaba la capacidad de asignación de la compañía.

Blue Origin recauda u$s10.000 millones y Jeff Bezos adelanta salida a bolsa a largo plazo

Bezos explicó en una entrevista con Fox News que, tras esta ronda de financiación, "probablemente tenga sentido que Blue Origin se convierta en una empresa que cotice en bolsa en algún momento" y agregó que ve "con cierta claridad" el futuro financiero de la compañía, aunque insistió en que cualquier listado ocurriría "dentro de varios años".

Durante más de dos décadas, la empresa operó como un proyecto casi enteramente privado, sostenido por las ventas de acciones de Amazon y por la fortuna personal del fundador. La apertura a inversores externos y la mención de una futura IPO cambian la estrategia, ahora más orientada a los mercados de capital.

La valoración ubica a Blue Origin en un nivel cercano al que alcanzó SpaceX antes de su propia salida a bolsa. El movimiento se produce en un contexto de creciente interés institucional por el sector espacial, impulsado por:

Contratos gubernamentales

Proyectos de lanzamiento reutilizable

Satélites de comunicaciones

Planes de infraestructura orbital y lunar

Blue Origin logró algunos hitos recientes en sus programas de cohetes New Glenn y New Shepard, así como en contratos con la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La compañía también compite directamente con SpaceX en áreas clave, como los lanzadores pesados y los módulos de aterrizaje lunar.

A pesar del optimismo, Bezos fue cuidadoso al marcar expectativas; en su entrevista, aclaró que una IPO sería "dentro de varios años", sin anunciar un calendario concreto ni detalles sobre el proceso. La compañía prioriza ahora consolidar su base de financiación, ejecutar su plan de lanzamientos y escalar la producción de sus vehículos.

Elon Musk felicita a Jeff Bezos por la ronda de inversión en Blue Origin

La noticia también tuvo eco en el principal rival de Bezos en el espacio. Elon Musk, fundador de SpaceX, elogió públicamente a Bezos tras conocerse los detalles de la ronda de u$s10.000 millones y los planes de una futura IPO para Blue Origin.

"¡Bravo! Me alegra que Jeff Bezos se preocupe tanto por el espacio", escribió Musk en X, en referencia al compromiso financiero de su rival con la exploración espacial.

SpaceX, por su parte, ya avanzó en su propio proceso de apertura de capital y realizó operaciones secundarias que permitieron a empleados e inversores acceder a early liquidity.