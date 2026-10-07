El dólar MEP y el dólar mayorista ajustaron posiciones. El dólar CCL experimentó una suba, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios
07.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.560 este miércoles 7 de octubre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,26 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.544,79.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,28, a $1.608,92.
"El dólar CCL está casi en $1.610 y acumula solo 5,6% en lo que va del año, con una inflación bastante por encima de esa cifra; eso significa que el atraso cambiario real se sigue profundizando", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Ese es el dato interesante para marcar: no es que el dólar esté quieto nominalmente; está perdiendo fuerte contra los precios internos".
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue avanzó $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $0,14, a $1.538,09.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $3,81, a $1.609,03.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.002,00.
En tanto, el dólar mayorista se contrajo $3, a $1.517.