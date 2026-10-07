El dólar MEP y el dólar mayorista ajustaron posiciones. El dólar CCL experimentó una suba, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Analistas advierten que la baja suba del dólar CCL frente a la inflación profundiza el atraso cambiario real y erosiona la competitividad de precios.

El dólar oficial avanza a $1.544,79 y el CCL trepa a $1.609,03, mientras el dólar MEP muestra una leve baja y se ubica en $1.538,09 por unidad.

El dólar blue sube $15 y cotiza a $1.560 en el microcentro porteño, marcando una nueva jornada de ajuste en el mercado cambiario informal.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $3,26 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.544,79.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,28, a $1.608,92.

"El dólar CCL está casi en $1.610 y acumula solo 5,6% en lo que va del año, con una inflación bastante por encima de esa cifra; eso significa que el atraso cambiario real se sigue profundizando", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Ese es el dato interesante para marcar: no es que el dólar esté quieto nominalmente; está perdiendo fuerte contra los precios internos".