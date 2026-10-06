El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios
06.10.2026 • 15:20hs • ECONOMÍA
ECONOMÍA
Dólar blue baja a $1.545 este martes 6 de octubre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $1,29 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.541,53.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,18, a $1.608,24.
"El dólar sigue sin mostrar presión, con el mayorista en $1.520, el MEP prácticamente alineado y CCL apenas por encima de $1.600", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Los futuros también operan en baja; así que, por ahora, el mercado cambiario continúa anestesiado y sin señales de cobertura agresiva".
El dólar blue se consigue hoy a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue cedió $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ganó $0,85, a $1.538,85.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $1,91, a $1.605,22.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.002,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $1, a $1.520.