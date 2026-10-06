El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) indica un mercado cambiario "anestesiado", sin señales de cobertura agresiva.

El dólar oficial subió $1,29 a $1.541,53; el MEP cerró en $1.538,85 y el CCL ascendió a $1.605,22.

El dólar blue bajó $5, cotizando a $1.545 en el microcentro porteño, mientras el mercado cambiario sigue sin presión.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $1,29 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.541,53.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,18, a $1.608,24.

"El dólar sigue sin mostrar presión, con el mayorista en $1.520, el MEP prácticamente alineado y CCL apenas por encima de $1.600", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los futuros también operan en baja; así que, por ahora, el mercado cambiario continúa anestesiado y sin señales de cobertura agresiva".