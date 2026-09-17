Un informe de la fintech kamiPay sobre los pagos con Pix muestra cuánto gastaron los visitantes del país vecino en cada rubro dentro de Argentina

kamiPay facilita pagos con Pix en reales, potenciando la confianza y el gasto anticipado en reservas.

Brasil lidera el turismo en Argentina durante el invierno; kamiPay revela gastos Pix en agencias y hoteles.

Brasil se consolidó como el principal país emisor de turistas hacia la Argentina durante el invierno del 2026, y un relevamiento de la fintech kamiPay sobre los pagos con Pix de esos visitantes muestra en qué rubros gastan más: agencias de viaje, hoteles y transporte encabezan el ranking de tickets promedio.

Según el informe de Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC, en julio ingresaron a la Argentina 466.200 turistas no residentes, de los cuales 168.300 (el 36,1% del total) residen en Brasil.

Es la proporción más alta entre todos los países de origen y marca un salto interanual del 22,1%, muy por encima del promedio general del turismo receptivo, que creció 9,1% en el mismo mes.

El dato se enmarca en una recuperación más amplia: julio fue el sexto mes consecutivo de suba en el turismo receptivo, mientras el turismo emisivo argentino cayó por tercera vez seguida. Solo por el corredor de Ezeiza y Aeroparque ingresaron 73.700 turistas brasileños, con una estadía promedio de 6,6 noches, la más corta entre todos los orígenes relevados.

Los rubros donde más gastan los turistas brasileños

Con ese flujo como telón de fondo, kamiPay cruzó los pagos con Pix de turistas brasileños en comercios argentinos durante julio y armó un ranking de tickets promedio por categoría:

Agencias de viaje: u$s450

Hoteles y alojamiento: u$s421

Taxis y transporte: u$s341

Tours y entretenimiento: u$s328

Alquiler de autos y otros: u$s302

Indumentaria: u$s222

Vinotecas: u$s108

Bares y restaurantes: u$s68

Productos regionales y delicatessen: u$s67

El análisis tomó solo transacciones con CPF, es decir personas físicas, y dejó afuera los pagos con CNPJ de agencias o mayoristas para no distorsionar el promedio.

También unificó los pagos encadenados de una misma reserva, de forma que una compra fraccionada en varias cuotas no aparezca como varios tickets distintos.

Por qué el ticket es más alto en viajes y hoteles

En agencias de viaje, hoteles y tours (los tres rubros de mayor ticket) buena parte del monto corresponde a señas o reservas pagadas por adelantado, antes de que el turista pise suelo argentino; el resto se completa en destino.

En vinotecas, bares o productos regionales, en cambio, el pago es presencial y único, con el QR de Pix en el mostrador.

Esa diferencia tiene una lectura financiera concreta: dejar pagada una reserva a distancia requiere un nivel de confianza mayor que pagar en el momento de consumir.

Que el turista vea el monto expresado directamente en reales, sin necesidad de estimar una conversión ni esperar una liquidación posterior, funciona como garantía para animarse a esa compra anticipada.

Pix, el método que ya mueve millones de transacciones

Pix es el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil y ya es, con más de 175 millones de usuarios, el método de pago digital más adoptado de América Latina.

kamiPay conecta esa infraestructura con el sistema financiero argentino: el turista paga en reales como si estuviera en su país y el comercio recibe la liquidación al instante, al tipo de cambio que kamiPay ofrece.

"Los brasileños pagan con Pix en Argentina exactamente igual que en casa: sin fricción, sin tener que cambiar de hábito ni de medio de pago. Eso es lo que kamiPay vino a resolver y los números de esta temporada confirman que la idea de pagos transfronterizos en tiempo real tiene sentido tanto para los turistas como para los comercios y emprendedores, que reciben la liquidación al instante y al mejor tipo de cambio" dijo Matías Gorganchian, cofundador de kamiPay.

"A su vez, julio también fue el mes en que llegamos a los 25 millones de transacciones desde nuestro lanzamiento, entre cobros y pagos, un hito del que estamos muy orgullosos", agregó.

La compañía, lanzada en 2023, ya fue adoptada por cientos de comercios turísticos del país (hoteles, agencias, restaurantes y vinotecas entre ellos) como método para cobrarle en reales a los visitantes brasileños sin exponerse a la demora ni al tipo de cambio desfavorable que implican las tarjetas internacionales.