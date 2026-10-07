Analistas coinciden en que la estabilidad actual podría ser temporal y proyectan movimientos bruscos que afectarían la estrategia financiera

La dinámica del mercado de cambios transita una etapa de reajuste en los pronósticos privados a medida que se consolida el esquema monetario y cambiario implementado por el equipo económico. En las últimas semanas, las principales consultoras económicas, bancos de inversión y entidades financieras de la plaza local y del exterior recortaron sus proyecciones sobre la cotización del dólar oficial mayorista para el cierre de 2026.

La mayor estabilidad de las reservas del Banco Central, la desaceleración del índice de precios y el ingreso de divisas vinculado a colocaciones corporativas y regularizaciones de activos morigeraron las expectativas de una devaluación abrupta en el corto plazo.

Sin embargo, el consenso de los analistas que participan en los relevamientos del mercado advierte que la moderación actual no cancela la discusión sobre la competitividad externa. Para el ejercicio 2027, las proyecciones privadas señalan un sendero de corrección en el que el avance del tipo de cambio comenzaría a moverse a un ritmo superior al de la inflación esperada, buscando recomponer los precios relativos de la economía y aliviar el abaratamiento en moneda extranjera.

La convivencia entre una relativa calma cambiaria en los meses inmediatos y la postergación de un ajuste de fondo para el próximo ciclo reconfigura las carteras de cobertura de ahorristas y corporaciones.

¿Por qué los analistas recortaron el pronóstico del dólar oficial para fin de 2026?

La revisión a la baja en las estimaciones cambiarias responde a un conjunto de anclas monetarias y financieras que actuaron como amortiguadores:

Sostenida compra de reservas: La intervención compradora del Banco Central en el mercado único y libre de cambios acumuló saldos positivos que otorgaron margen de maniobra para sostener el ritmo de deslizamiento cambiario prefijado

Aporte de divisas financieras: El flujo derivado de la regularización patrimonial, sumado a las emisiones de Obligaciones Negociables por parte de compañías de energía y servicios, reforzó la oferta en las cotizaciones financieras y comprimió la brecha con el dólar mayorista

Ancla inflacionaria estricta: La prioridad oficial de bajar la inercia inflacionaria consolidó la decisión de evitar sobresaltos cambiarios antes de fin de año, alineando las expectativas del sector privado hacia un cierre anual más moderado de lo previsto a principios del segundo semestre

¿Qué factores explican la previsión de un salto del tipo de cambio por encima de la inflación en 2027?

Hacia adelante, las entidades del mercado anticipan que la desaceleración de la suba del dólar encontrará un límite técnico condicionado por el balance externo.

Elevaron con fuerza la proyección para los próximos 12 meses, hasta $1.945, lo que implica una suba esperada cercana al 29%, por encima de la inflación prevista para ese período.

El atraso relativo del tipo de cambio real frente a los costos domésticos y la necesidad de abrir progresivamente las restricciones cambiarias aún vigentes son los principales argumentos de las consultoras para proyectar un ajuste en 2027.

De acuerdo con las estimaciones de los economistas, mantener el dólar oficial moviéndose por debajo de la inflación no resulta sostenible de manera indefinida si se aspira a normalizar la cuenta corriente y acumular reservas genuinas sin financiamiento extraordinario. En consecuencia, el mercado descuenta que el tipo de cambio deberá recuperar terreno real una vez despejada la ventana de estabilización inicial.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de análisis económico. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.