Para Nathan McCauley, la "economía agéntica" necesitará algo más que sistemas de pagos para comprar y pagar sola: también infraestructura bancaria propia

El sistema Know Your Agent identifica la IA y sus límites de gasto, habilitando micropagos y transacciones on-chain.

Nathan McCauley, cofundador y CEO de Anchorage Digital, sostiene que los agentes de inteligencia artificial necesitarán sus propias cuentas bancarias para transformarse en actores económicos autónomos, capaces de cobrar, guardar y gastar dinero sin intervención humana directa.

El directivo del banco cripto con licencia federal en Estados Unidos lo planteó durante una entrevista en el Wyoming Blockchain Symposium 2026, en la que comparó ese futuro con escenas de ciencia ficción como Los Supersónicos o el asistente Jarvis de Iron Man: sistemas que no solo asesoran, sino que ejecutan tareas económicas por cuenta propia.

Por qué los agentes de IA necesitan cuentas bancarias

Según McCauley, hablar únicamente de "pagos agénticos" queda corto frente a lo que viene. Para que un agente de IA participe de lleno en la economía necesita capacidades equivalentes a una cuenta bancaria tradicional: recibir fondos, mantenerlos y después decidir en qué gastarlos.

"Creemos que con el tiempo van a ser actores económicos de primera clase, donde no solo asesoran, sino que llevan adelante las transacciones", planteó el CEO.

La compañía ya construyó una plataforma con ese objetivo, montada sobre la licencia bancaria federal que Anchorage Digital obtuvo en 2021 de manos de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, lo que la convirtió en el primer banco nativo cripto con ese estatus regulatorio.

Cómo funciona Agentic Banking, la plataforma de Anchorage

La firma lanzó en mayo Agentic Banking, una infraestructura institucional pensada para que empresas financien y controlen agentes de IA que operan en su representación.

El sistema se apoya en un mecanismo bautizado Know Your Agent, que identifica qué agente está operando, bajo qué autorización y con qué límites de gasto antes de habilitarle el acceso a fondos.

La plataforma combina liquidación on-chain con tarjetas y rieles bancarios tradicionales, ya que buena parte de la economía global todavía no migró a infraestructura cripto.

Anchorage además sumó una alianza con Google Cloud para aportar la capa de inteligencia artificial sobre esa base regulatoria.

Blockchain y las microtransacciones entre máquinas

Uno de los usos que McCauley destaca es el de los micropagos entre agentes. En lugar de pagar una suscripción mensual por un servicio digital, un agente podría abonar automáticamente una fracción de centavo cada vez que consulta una base de datos, un modelo de IA especializado o una API puntual.

El ejecutivo comparó esa lógica con las comisiones de gas en blockchain, que ya funcionan como micropagos por un servicio computacional. Extender ese esquema permitiría imaginar mercados donde agentes compren información o capacidad de cómputo a otros agentes por montos mínimos, algo que las stablecoins podrían facilitar al operar como dinero digital programable sin depender de interfaces pensadas para humanos.

La idea se enmarca en una tendencia que ya venía tomando forma en los últimos meses. Redes de pago como Visa y Mastercard impulsan protocolos abiertos como x402 para que agentes de IA, aplicaciones y servicios digitales puedan enviarse dinero entre sí de forma nativa por internet, sorteando parte de la intermediación tradicional.

Si la llamada economía agéntica avanza en la dirección que anticipan Anchorage y otras firmas del sector, el próximo gran cliente de la banca podría no ser una persona ni una empresa, sino software que actúa económicamente por cuenta propia dentro de límites e identidades que siguen definiendo los humanos.