El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista ajustaron posiciones. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización
05.10.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja $1.550 este lunes 5 de octubre y financieros cerraron en baja
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $2,82 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.540,24.
Por otro lado, el dólar cripto desciende $0,57, a $1.605,50.
"La semana para el dólar comenzó tranquila; La eleccion de ayer en Brasil benefició en parte a que en Argentina""
Y agrega: "(Gracias a los números obtenidos por Bolsonaro generó) la reacción del real, y eso hizo que no haya grandes movimientos".
El dólar blue se consigue hoy a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue cedió $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $12,56, a $1.538,04.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $19,96, a $1.603,31.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.002,00.
En tanto, el dólar mayorista se contrajo $2, a $1.520.