El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista ajustaron posiciones. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización

La calma en el mercado del dólar se atribuye a la reacción del real tras la elección en Brasil con Bolsonaro.

El dólar oficial cayó a $1.540,24; el MEP y CCL ascendieron, mientras cripto y tarjeta cedieron.

El dólar blue bajó $5 y cerró en $1.550 en microcentro porteño, marcando un inicio de semana calmo.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $2,82 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.540,24.

Por otro lado, el dólar cripto desciende $0,57, a $1.605,50.

"La semana para el dólar comenzó tranquila; La eleccion de ayer en Brasil benefició en parte a que en Argentina""

Y agrega: "(Gracias a los números obtenidos por Bolsonaro generó) la reacción del real, y eso hizo que no haya grandes movimientos".