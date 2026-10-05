Impacto electoral de Brasil en la City: informe de IOL analiza por qué el rally regional fortalece las reservas del BCRA y calma la deuda local.

Compras del BCRA, el alza de ventas pyme y el apoyo de EE. UU. a Milei sustentan la estabilidad financiera local.

El rally de la Bolsa de Brasil (EWZ +13,17%) impulsó activos locales y el S&P Merval creció un 0,32%.

La victoria de Bolsonaro en Brasil impulsó los mercados argentinos; el Riesgo País bajó a 646 puntos.

La victoria electoral de Jair Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil no solo provocó una disparada en las pantallas de San Pablo y Wall Street, sino que generó un inmediato efecto derrame sobre la plaza financiera argentina. Mientras los principales índices de Nueva York operaron con cautela ante la desaceleración del empleo estadounidense (Dow Jones cediendo 0,15% y el S&P 500 retrocediendo 0,11%), el apetito global por riesgo latinoamericano se trasladó a los activos locales.

De acuerdo con un informe de mercado difundido este lunes 5 de octubre por IOL, la deuda soberana argentina avanzó un 0,7% promedio y el Riesgo País perforó los 650 puntos para situarse en 646 unidades.

El alivio sobre la curva de bonos en dólares se dio en paralelo con una jornada récord para los activos del país vecino, donde el fondo cotizado de referencia iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) trepó entre un 12% y un 13,17% al cotizar en u$s43,22, con voladuras de dos dígitos en entidades financieras y empresas estratégicas.

Ese flujo de capitales hacia la región encontró en el mercado argentino un escenario con indicadores macroeconómicos ordenados, sumando estabilidad cambiaria y señales políticas positivas desde el exterior.

Las empresas brasileñas que lideraron el rally incluyen:

Itaú: +16,88% cerrando en u$s10,04

Nubank: +13%

Petrobras: +9%

Mercado Libre: +7,36% alcanzando u$s1.821,44

¿Cómo reaccionaron la deuda soberana y las acciones líderes del S&P Merval?

El optimismo regional blindó a las cotizaciones domésticas frente a las dudas que exhibió Wall Street:

Compresión del Riesgo País: Los títulos públicos nominados en moneda extranjera anotaron un alza promedio del 0,7%, lo que permitió recortar tres unidades adicionales en el indicador que elabora JP Morgan hasta los 646 puntos básicos , consolidando sus niveles más bajos del año.

Los títulos públicos nominados en moneda extranjera anotaron un alza promedio del 0,7%, lo que permitió recortar tres unidades adicionales en el indicador que elabora JP Morgan hasta los , consolidando sus niveles más bajos del año. El panel líder en terreno positivo: El índice S&P Merval ganó un 0,32% para cerrar en los 2.767.663 puntos , desmarcándose de la toma de ganancias internacional.

El índice para cerrar en los , desmarcándose de la toma de ganancias internacional. Las empresas destacadas de la rueda: La suba porteña estuvo encabezada por los papeles de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con un avance del 3,71%, seguidos por el fabricante siderúrgico Ternium Argentina (TXAR) con un repunte del 1,81%.

¿Cuáles fueron los datos clave del Banco Central y la economía real que convalidaron la suba?

Más allá de la tracción externa impulsada por Brasil, el reporte de IOL Inversiones remarcó tres catalizadores concretos que sustentaron la demanda de activos argentinos:

Sostenida racha compradora del BCRA: La autoridad monetaria cerró la rueda cambiaria con compras netas por u$s35 millones, acumulando u$s128 millones en lo que va de octubre y alcanzando compras oficiales por u$s14.696 millones a lo largo de 2026, posicionando el stock bruto de reservas internacionales en u$s48.653 millones.

Punto de inflexión en las ventas minoristas pyme: En el plano de la actividad doméstica, el informe relevó que el consumo comercial minorista creció un 0,3% interanual durante septiembre , anotando su segundo avance del ejercicio 2026 y dejando atrás una racha contractiva de 13 meses consecutivos a la baja.

En el plano de la actividad doméstica, el informe relevó que el , anotando su segundo avance del ejercicio 2026 y dejando atrás una a la baja. Respaldo financiero explícito de Washington: En el frente internacional, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó su respaldo a la gestión económica del presidente Javier Milei y dejó abierta la puerta a la estructuración de asistencia financiera para el país.

¿Qué balance proyectan los analistas para la plaza local de cara al balotaje?

La convergencia entre la euforia por los activos latinoamericanos y los fundamentos macroeconómicos locales configura una ventana de estabilidad para la City.

Desde el equipo de Research de IOL sintetizaron que la rueda estuvo marcada por el fuerte impulso de los activos de la región encabezados por el rally de Brasil.

En el plano local, la combinación entre la estabilidad de los títulos de deuda, el ritmo sostenido de acumulación de reservas por parte del Banco Central y el guiño explícito del Tesoro norteamericano brindan un piso de sustentación sólido al clima de negocios.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de análisis del mercado de capitales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión