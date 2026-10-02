El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en tanto, retomaron sus rachas bajistas
02.10.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.555 este viernes 2 de octubre y financieros cerraron en baja
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $3,19 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.543,06.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,28, a $1.620,08.
"La diferencia entre ayer que arrancó octubre y hoy es que los dólares siguen planchados pero creciendo la desconfianza, con un Riego País imparable", explica a iProUP Marcelo Trovato, mananger de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La brecha sigue contenida, pero el CCL y el cripto muestran que la demanda de cobertura no desapareció".
"Empezó el último trimestre del año y habrá que observar si esta calma cambiaria logra sostenerse o si octubre comienza a mostrar mayor presión sobre los dólares financieros", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue opera estable: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,11, a $1.550,60.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $2,61, a $1.623,27.