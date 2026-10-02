El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en tanto, retomaron sus rachas bajistas

Expertos advierten desconfianza en el último trimestre, pese a la “calma cambiaria”, con presión latente.

Otros dólares financieros como MEP ($1.549,49) y CCL ($1.620,66) también mostraron alzas hoy.

El dólar blue cerró en $1.555 en el microcentro porteño, mientras el oficial subió a $1.543,06.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $3,19 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.543,06.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,28, a $1.620,08.

"La diferencia entre ayer que arrancó octubre y hoy es que los dólares siguen planchados pero creciendo la desconfianza, con un Riego País imparable", explica a iProUP Marcelo Trovato, mananger de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La brecha sigue contenida, pero el CCL y el cripto muestran que la demanda de cobertura no desapareció".

"Empezó el último trimestre del año y habrá que observar si esta calma cambiaria logra sostenerse o si octubre comienza a mostrar mayor presión sobre los dólares financieros", remarca.