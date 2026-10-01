El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, recuperaron la tónica alcista
01.10.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.555 este jueves 1 de octubre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,54 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.539,87.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,48, a $1.617,93.
"Octubre comienza con el dólar financiero marcando nuevamente la diferencia", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El mayorista se ubica en torno a $1.517/$1.523 y el MEP permanece cerca de $1.550, mientras el CCL vuelve a superar los $1.620".
"La brecha sigue contenida, pero el CCL y el cripto muestran que la demanda de cobertura no desapareció. Comienza el último trimestre del año y habrá que observar si esta calma cambiaria logra sostenerse o si octubre empieza a mostrar mayor presión sobre los dólares financieros", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue opera estable: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $5,83, a $1.549,49.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $4,56, a $1.620,66.