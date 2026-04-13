La firma china permitirá que la tecnología se integre de forma sencilla para gestionar procesos de pago de manera autónoma. Los detalles

UnionPay anunció el lanzamiento oficial de una nueva solución para pagos a través de agentes con inteligencia artificial, en el marco del Protocolo Abierto de Pagos Agentísticos (APOP).

El objetivo de la empresa líder en pagos digitales de China y competidora de Visa y Mastercard, es establecer un mecanismo de confianza de manera unificada y un nuevo paradigma de interacción.

De esta manera, todo tipo de agente, comerciante, institución financiera y plataforma tecnológica se podrá integrar de forma sencilla y participar en los procesos de pagos gestionados tecnológicamente.

La plataforma china, junto con su billetera virtual ya se encuentra disponible en Argentina para todos los turistas que la desean utilizar.

Un turista chino puede pagar con UnionPay en cualquier comercio del país que disponga de un código QR, ya sea de Mercado Pago, MODO y otras plataformas y aceptadores, en yuanes.

El dinero se acredita de forma directa en la cuenta del comercio en pesos y de manera instantánea.

Nuevos agentes: cuatro capacidades básicas

El marco APOP de UnionPay se apoya en cuatro capacidades clave que funcionan como base para garantizar confianza y ordenar la interacción en los pagos gestionados por agentes.

En primer lugar, el sistema permite administrar todo el ciclo de vida de las identidades de los agentes. Esto incluye:

registro inicial

la actualización de datos

eventuales bajas dentro del ecosistema.

Además, incorpora una gestión integral de la "intención de pago". Es decir que además de generar y registrar operaciones, también las valida, lo que suma una capa extra de seguridad

Otro punto central es la gestión de identidad de los usuarios. El modelo habilita el inicio de sesión único (SSO) entre los distintos participantes y facilita el intercambio de credenciales sin comprometer la privacidad.

Por último, el esquema incluye servicios completos de autorización de pagos. Esto abarca desde la autenticación para activar una operación hasta el débito y la verificación del consentimiento del usuario.

Con este conjunto de herramientas, UnionPay busca impulsar un ecosistema de pagos basado en agentes que sea abierto, interoperable y seguro.

A su vez, el marco apunta a establecer estándares comunes para la industria y generar reglas que faciliten la integración entre plataformas, instituciones y distintos casos de uso, tanto dentro como fuera de China.