Los haberes registrarán un aumento del 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. Los detalles

La distribución por DNI evita aglomeraciones y garantiza que todos los beneficiarios accedan a sus haberes antes de fin de mes.

Jubilados con mínima recibirán $505.748 con bono de $70.000; AUH será de $125.307, elevándose a $197.557 con Tarjeta Alimentar.

ANSES publicó el calendario de pagos de octubre 2026, iniciando el 8 y culminando el 29, con un aumento del 1,66%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre 2026, que comenzará el jueves 8 y se extenderá hasta el jueves 29.

Los haberes tendrán un aumento del 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, llevando el ingreso total a más de $505.000.

Calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados de ANSES

La jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51, que con el bono extraordinario alcanza los $505.748,51.

En tanto, la jubilación máxima se ubica en $2.932.174,85, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $199.335,05.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció en $348.598,81 y las Pensiones No Contributivas (PNC) rondan los $305.023,96.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto líquido será de $125.307 por menor, más la Tarjeta Alimentar que eleva el total a $197.557 por hijo.

Los haberes aumentarán un 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70000 para la mínima

Concretamente, según informó la entidad, las fechas de pago según terminación de DNI quedaron conformadas de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre DNI 4 y 5: martes 13 de octubre DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos (SIPA): DNI 0: jueves 8 de octubre DNI 1: viernes 9 de octubre DNI 2: martes 13 de octubre DNI 3: miércoles 14 de octubre DNI 4: jueves 15 de octubre DNI 5: viernes 16 de octubre DNI 6: lunes 19 de octubre DNI 7: martes 20 de octubre DNI 8: miércoles 21 de octubre DNI 9: jueves 22 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores: DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre DNI 4 y 5: martes 27 de octubre DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre



El calendario de pagos de octubre 2026 de ANSES garantiza que todos los beneficiarios perciban sus haberes con el aumento del 1,66% y el bono extraordinario vigente.

La organización por terminación de DNI busca evitar aglomeraciones en bancos y cajeros, asegurando que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciban sus ingresos antes de fin de mes.