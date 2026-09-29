Los haberes registrarán un aumento del 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. Los detalles
29.09.2026 • 20:00hs • ¿Cuándo cobro?
¿Cuándo cobro?
ANSES revela el calendario de pagos de octubre 2026 para jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre 2026, que comenzará el jueves 8 y se extenderá hasta el jueves 29.
Los haberes tendrán un aumento del 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, llevando el ingreso total a más de $505.000.
Calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados de ANSES
La jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51, que con el bono extraordinario alcanza los $505.748,51.
En tanto, la jubilación máxima se ubica en $2.932.174,85, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $199.335,05.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció en $348.598,81 y las Pensiones No Contributivas (PNC) rondan los $305.023,96.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto líquido será de $125.307 por menor, más la Tarjeta Alimentar que eleva el total a $197.557 por hijo.
Los haberes aumentarán un 1,66% y se mantiene el bono extraordinario de $70000 para la mínima
Concretamente, según informó la entidad, las fechas de pago según terminación de DNI quedaron conformadas de la siguiente manera:
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Pensiones No Contributivas (PNC):
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DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre
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DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre
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DNI 4 y 5: martes 13 de octubre
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DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre
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DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre
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Jubilados y pensionados con haberes mínimos (SIPA):
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DNI 0: jueves 8 de octubre
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DNI 1: viernes 9 de octubre
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DNI 2: martes 13 de octubre
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DNI 3: miércoles 14 de octubre
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DNI 4: jueves 15 de octubre
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DNI 5: viernes 16 de octubre
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DNI 6: lunes 19 de octubre
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DNI 7: martes 20 de octubre
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DNI 8: miércoles 21 de octubre
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DNI 9: jueves 22 de octubre
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Jubilados y pensionados con haberes superiores:
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DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre
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DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre
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DNI 4 y 5: martes 27 de octubre
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DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre
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DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre
El calendario de pagos de octubre 2026 de ANSES garantiza que todos los beneficiarios perciban sus haberes con el aumento del 1,66% y el bono extraordinario vigente.
La organización por terminación de DNI busca evitar aglomeraciones en bancos y cajeros, asegurando que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciban sus ingresos antes de fin de mes.