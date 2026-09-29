El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó la rueda sin cambios

A pesar de la contención en el dólar, la persistente desconfianza en Argentina mantiene alto el riesgo país, según Trovato.

Dólar MEP y CCL también descendieron. Experto Marcelo Trovato señala que el riesgo país en 630 puntos refleja desconfianza.

El dólar blue retrocedió $10 a $1.560 en microcentro porteño, mientras el oficial bajó $4,15 a $1.544,68.

El dólar blue (o informal) baja a $10 y e consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió $4,15 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.544,68.

Por otro lado, el dólar cripto se contrae $0,07, a $1.616,00.

"El dólar mayorista se mantiene contenido en $1.524,50, pero los financieros siguen mostrando presión: CCL en torno a $1.618", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El verdadero termómetro hoy es el riesgo país, que ronda los 630 puntos básicos y refleja que la desconfianza sobre la Argentina sigue vigente".

"El modelo logra contener el dólar, pero todavía no logra generar la confianza necesaria para comprimir el riesgo argentino", remarca.