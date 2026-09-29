El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó la rueda sin cambios
29.09.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.560 este martes 29 de septiembre y financieros cierran en baja
El dólar blue (o informal) baja a $10 y e consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió $4,15 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.544,68.
Por otro lado, el dólar cripto se contrae $0,07, a $1.616,00.
"El dólar mayorista se mantiene contenido en $1.524,50, pero los financieros siguen mostrando presión: CCL en torno a $1.618", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El verdadero termómetro hoy es el riesgo país, que ronda los 630 puntos básicos y refleja que la desconfianza sobre la Argentina sigue vigente".
"El modelo logra contener el dólar, pero todavía no logra generar la confianza necesaria para comprimir el riesgo argentino", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP retrocedió $2,43, a $1.548,72.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $2,40, a $1.617,33.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.008,50.
En tanto, el dólar mayorista se contrajo $3, a $1.525.