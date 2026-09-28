El dólar MEP experimentó una nueva suba y el dólar CCL propuso una baja marginal. El dólar tarjeta y el dólar mayorista concluyeron sin cambios
28.09.2026 • 15:20hs • Economía
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Dólar blue sube a $1.570 este lunes 28 de septiembre y financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) sube a $10 y e consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) ascendió $5,81 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.548,83.
Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,26, a $1.615,10.
"Comienzo de semana con el dólar todavía bajo control, pero con señales para seguir de cerca", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Los futuros, en tanto, no reflejan por ahora una expectativa de salto cambiario inmediato".
"La clave será observar si esta calma logra sostenerse durante la semana y, especialmente, cómo evoluciona la brecha entre los dólares financieros y el oficial", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.570 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $0,79, a $1.551,15.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $2,83, a $1.619,73.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.008,50.
En tanto, el dólar mayorista finalizó sin modificaciones, a $1.525.