El dólar MEP experimentó una nueva suba y el dólar CCL propuso una baja marginal. El dólar tarjeta y el dólar mayorista concluyeron sin cambios

Expertos como Marcelo Trovato monitorean la brecha entre dólares para evaluar si la calma cambiaria se sostiene.

El dólar oficial y financiero también mostraron alzas; el MEP cerró en $1.550,36 y el CCL en $1.622,56.

El dólar blue sube $10 y se cotiza hoy a $1.570 en el microcentro porteño.

El dólar blue (o informal) sube a $10 y e consigue a $1.570,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) ascendió $5,81 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.548,83.

Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,26, a $1.615,10.

"Comienzo de semana con el dólar todavía bajo control, pero con señales para seguir de cerca", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los futuros, en tanto, no reflejan por ahora una expectativa de salto cambiario inmediato".

"La clave será observar si esta calma logra sostenerse durante la semana y, especialmente, cómo evoluciona la brecha entre los dólares financieros y el oficial", remarca.