La morosidad individual roza el 10% y refinanciar se vuelve crítico: claves para calcular intereses reales y ordenar el presupuesto.

Afrontar el resumen de la tarjeta de crédito se convirtió en uno de los principales desafíos mensuales para el presupuesto familiar. Tras la disparada del financiamiento al consumo y un nivel de morosidad que ronda el 10% en individuos, miles de usuarios recurren habitualmente a la opción de abonar el pago mínimo o solicitar una refinanciación en cuotas para ganar oxígeno transitorio.

Sin embargo, postergar la cancelación del saldo total sin conocer el mecanismo financiero exacto suele transformar un atraso de corto plazo en una carga que termina duplicando el monto original adeudado. De acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Ley de Tarjetas de Crédito a septiembre de 2026, las entidades financieras deben respetar techos regulatorios, pero el costo real final termina superando con holgura la tasa básica promocionada.

Entender la diferencia entre la tasa nominal que publicitan los bancos y el Costo Financiero Total (CFT), así como las alternativas de rescate disponibles en la plaza local, resulta fundamental para evitar que los intereses absorban por completo el límite crediticio del usuario.

Cómo funciona el esquema de refinanciación de saldos en los bancos

El financiamiento de los consumos liquidados en el resumen opera principalmente bajo dos modalidades dentro del sistema bancario:

Financiamiento automático (revolving): Se activa cuando el cliente abona un importe igual o superior al pago mínimo obligatorio, pero menor al saldo total liquidado. El monto remanente impago se traslada de manera automática al siguiente período mensual devengando intereses compensatorios diarios hasta el nuevo vencimiento

Plan de cuotas fijas (Plan V o similares): Consiste en solicitar formalmente a la entidad financiera —a través de la banca digital o canales de atención— la conversión de una porción o de la totalidad del saldo en un préstamo en cuotas mensuales fijas, con plazos que oscilan habitualmente entre 3 y 24 meses

Al estructurar la deuda en cuotas fijas, el usuario frena la capitalización desordenada de intereses del pago mínimo, aunque ese plan continúa consumiendo el límite de compra en cuotas asignado a la cuenta hasta tanto se cancelen las amortizaciones correspondientes.

Qué es el Costo Financiero Total y por qué supera ampliamente a la tasa nominal

La variable determinante que define cuánto se pagará en última instancia por cada peso adeudado no es la Tasa Nominal Anual (TNA), sino el Costo Financiero Total (CFT).

En el plano regulatorio, el régimen del BCRA y la Ley 25.065 determinan que el interés compensatorio que cobran los bancos emisores no puede superar en más del 25% a la tasa que la propia institución aplique a sus préstamos personales sin garantía real. Si bien esto sitúa las tasas nominales del sistema bancario en torno a un promedio del 55% al 70% anual, esa cifra refleja únicamente el interés puro del capital prestado.

Como explican los manuales de educación financiera bancaria, el CFT condensa la totalidad de las erogaciones obligatorias asociadas al crédito: Tasa Efectiva Anual (TEA) + IVA sobre intereses (21%) + Gastos administrativos + Impuestos provinciales.

Por efecto de la capitalización mensual de los intereses (TEA) sumada a la alícuota del 21% de IVA que se aplica sobre cada cuota de interés, un crédito con una TNA del 65% deriva en un Costo Financiero Total con IVA que supera el 120% a 140% anual en la mayoría de las entidades bancarias. Esto implica que una persona que refinancia un saldo de $500.000 a doce meses puede llegar a desembolsar más de $1.100.000 al finalizar el plan.

Qué opciones existen en el mercado para cancelar la deuda de la tarjeta

Para los clientes que necesitan regularizar saldos acumulados sin quedar atrapados en el pago mínimo, los especialistas del sistema financiero distinguen tres cursos de acción principales:

Solicitar un préstamo personal de consolidación: Tomar un crédito a tasa fija en el propio banco o en entidades con líneas promocionales para cancelar el 100% de la tarjeta al contado. En general, los préstamos personales ofrecen una TNA y un CFT inferiores a los costos de la tarjeta, permitiendo ordenar los vencimientos en un solo pago mensual estructurado

Adherir a líneas de desendeudamiento de la banca pública: Evaluar programas especiales de renegociación preventiva. Por ejemplo, en septiembre de 2026 el Banco Nación dispuso una reducción de su tasa de refinanciación del 35% al 29% anual , orientada a aliviar la cuota de las familias con carteras irregulares

Acuerdo de refinanciación extrajudicial directa: Cuando la deuda ya acumula atrasos de más de 60 o 90 días, entablar contacto directo con el área de cobranzas del banco emisor para pactar un plan de pagos cerrado con congelamiento de intereses y quita parcial de punitorios

Los préstamos personales ofrecen una TNA y un CFT inferiores a los costos de la tarjeta, permitiendo ordenar los vencimientos en un solo pago mensual estructurado y evitar la capitalización desordenada de intereses.

Cuáles son las medidas prácticas para evitar que la deuda de la tarjeta se vuelva impagable

La administración prudente de los medios de pago electrónicos exige adoptar un conjunto de pautas operativas para no comprometer el ingreso mensual:

Descartar el pago mínimo recurrente: Utilizar el pago mínimo de forma estricta como un recurso de emergencia por única vez. Pagar el mínimo durante tres o cuatro meses seguidos genera una bola de nieve donde la mayor parte de la cuota mensual amortiza intereses y casi nada de capital

Bloquear el uso del plástico durante el plan: Suspender nuevas compras en cuotas con esa misma tarjeta mientras se esté pagando un plan de refinanciación, ya que los nuevos consumos se sumarán a la cuota del acuerdo, incrementando el monto del resumen siguiente

Controlar la fecha de cierre y vencimiento: Concentrar los pagos siempre en la fecha límite o antes para evitar la aplicación de intereses punitorios adicionales, que los bancos cobran por encima de los intereses compensatorios habituales

Pagar el mínimo durante tres o cuatro meses seguidos genera una bola de nieve donde la mayor parte de la cuota mensual amortiza intereses y casi nada de capital, convirtiendo la deuda en impagable.

El presente informe tiene propósitos exclusivamente pedagógicos y de divulgación sobre finanzas personales y herramientas bancarias. Los valores del Costo Financiero Total (CFT) varían según cada entidad financiera emisora y la calificación crediticia del usuario. Este contenido no constituye una recomendación de contratación de productos crediticios ni asesoramiento financiero.