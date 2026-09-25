El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas alcistas

Otros tipos de cambio como el CCL ($1.622,56) y el MEP ($1.550,36) también registraron ascensos.

El dólar oficial subió $5,07 y finalizó la rueda en $1.543,02; el dólar mayorista ganó $6, a $1.525.

El dólar blue cotiza a $1.560 en el microcentro porteño, sin cambios respecto al cierre de ayer.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) ascendió $5,07 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.543,02.

Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,46, a $1.615,10.

El economista Gustavo Ber le explica a iProUP que "el dólar mayorista extiende el reacomodamiento de ayer y ya supera los $1.520, mientras los operadores perciben que estos ¨mini deslizamientos¨ ocasionales podrían formar parte de la estrategia implícita de las autoridades".

Y agrega: "La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA, que se ha estabilizado en torno a los u$s10 millones diarios".

"El debate se focaliza en si debería acelerarlas para maximizar las reservas y fortalecer su posición con vistas a 2027, cuando podría intensificarse la demanda de cobertura", remarca.