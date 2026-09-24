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El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas

Analistas como Marcelo Trovato destacan la calma del mercado, pero recomiendan seguir la brecha del CCL.

Dólar oficial cerró en $1.537,95; el MEP en $1.542,10 y el CCL en $1.609,50 tras leves subas.

El dólar blue cotiza a $1.560 en el microcentro porteño, mostrando estabilidad hoy.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) ascendió $1,79 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.537,95.

Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,39, a $1.608,76.

"El mercado cambiario mantiene la calma: el mayorista opera en $1.516, mientras el MEP se ubica en $1.542 y el CCL en $1.613", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los futuros muestran por ahora escasa presión devaluatoria, con noviembre en torno a $1.578.

"El dólar sigue contenido, aunque la brecha del CCL merece seguimiento", remarca.