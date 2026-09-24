El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas
24.09.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.560 este jueves 24 de septiembre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) ascendió $1,79 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.537,95.
Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,39, a $1.608,76.
"El mercado cambiario mantiene la calma: el mayorista opera en $1.516, mientras el MEP se ubica en $1.542 y el CCL en $1.613", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Los futuros muestran por ahora escasa presión devaluatoria, con noviembre en torno a $1.578.
"El dólar sigue contenido, aunque la brecha del CCL merece seguimiento", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $3,01, a $1.542,10.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $3,60, a $1.609,50.