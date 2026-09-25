Sin comprar equipos, con solo apoyar la tarjeta o el celular del cliente, cualquier comercio o emprendedor puede empezar a recibir pagos contactless

Tap to Pay en iPhone llega a Argentina con Mercado Pago, transformando el celular en terminal de cobro sin extra hardware.

Tap to Pay en iPhone llegó a la Argentina de la mano de Mercado Pago y ya permite convertir cualquier celular de Apple en una terminal de cobro, sin necesidad de comprar un lector externo y sumar algún hardware adicional.

Los pagos contactless están cada vez más instalados, y apoyar la tarjeta o el celular en un POS (Point of Sale) se volvió algo habitual en supermercados, comercios de cercanía y hasta el transporte público.

Qué iPhone se puede usar para cobrar en Mercado Pago

El sistema funciona en modelos iPhone 11 o posteriores, con la última versión de iOS instalada, y necesita que la app de Mercado Pago esté actualizada desde la App Store.

También hace falta tener una cuenta abierta en la billetera, donde se acreditará el dinero de cada venta, y conexión a internet durante el cobro, ya sea por Wi-Fi o datos móviles.

No hay costo de instalación ni abono mensual por dejar la función activa: Mercado Pago solo cobra una comisión por cada operación concretada, del 2,99% para pagos con débito al contado y del 5,99% para crédito en un pago, con acreditación inmediata en la cuenta.

Cómo cobrar en Mercado Pago con iPhone, paso a paso

Para usar Tap to Pay en iPhone con la billetera virtual Mercado Pago, estos son los pasos que hay que seguir:

Ingresar a la opción "Cobrar con Tap to Pay en iPhone"

Cargar el monto de la venta o elegir el producto desde la sección "Tus productos"

Girar la pantalla del iPhone hacia el cliente

El cliente acerca su tarjeta, celular, tablet o smartwatch en posición horizontal a la parte de arriba del teléfono, sobre el símbolo de pago sin contacto

Cuando aparece la palabra "Listo" , la transacción quedó hecha

, la transacción quedó hecha El detalle de cada movimiento se puede revisar después en la sección "Actividad"

Qué tarjetas y billeteras se pueden aceptar

La variedad de medios de pago que admite es uno de los puntos fuertes de la propuesta. Tap to Pay en iPhone reconoce tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express que tengan el logo de NFC, además de billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

También procesa pagos hechos con smartwatches, tablets y celulares que tengan antena NFC, algo cada vez más habitual entre quienes usan el reloj o el teléfono para pagar en el día a día.

Para quién puede ser un cambio importante

El sistema apunta especialmente a los que hoy pierden ventas por no tener un posnet a mano. Un profesional que cobra a domicilio, un kiosco, una peluquería o un emprendedor que arranca de cero, sin dinero para invertir en un lector, pueden empezar a aceptar tarjetas con el mismo celular que ya usan todos los días.

También sirve para comercios que ya tienen POS y quieren sumar una caja extra en los momentos de más movimiento. Para el cliente el cambio también se nota: no entrega la tarjeta ni marca el PIN en un teclado ajeno, un detalle que muchos usuarios valoran a la hora de cuidar sus datos.

Qué pasa con la seguridad y los datos de la tarjeta

La protección de la información es una de las cartas fuertes que Apple pone sobre la mesa. La compañía sostiene que Tap to Pay usa las funciones de privacidad y cifrado que ya vienen integradas en el iPhone: los datos de la tarjeta no se guardan en el teléfono del vendedor ni quedan a la vista durante la operación.

En la práctica, el celular del comerciante actúa como una terminal de paso y no como un lugar donde queden almacenados los datos sensibles de quien paga.

La llegada al país acompaña un cambio de hábitos que ya venía en marcha: en los últimos años, las transferencias inmediatas, los códigos QR interoperables y las billeteras virtuales le ganaron terreno al efectivo, y el pago sin contacto se volvió una costumbre en supermercados, transporte y comercios de cercanía.

La función debutó en Estados Unidos y se fue expandiendo por América Latina antes de tocar la Argentina. En ese escenario, que cualquier iPhone habilitado pueda transformarse en terminal de cobro abre la puerta a que muchos más comercios chicos, monotributistas y trabajadores independientes empiecen a aceptar tarjetas sin inversión inicial.