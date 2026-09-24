La fintech suma una cuenta con CBU y alias propios para que hasta 10 personas puedan pagar, transferir, ahorrar y controlar gastos en común

Tras el lanzamiento, Naranja X reporta un aumento del 33% en saldo y 7% en transacciones de estas cuentas, con fuerte aceptación.

Victoria Minassian de Naranja X indicó que el 34% de parejas discute por dinero, problema que esta solución de finanzas compartidas aborda.

Naranja X lanzó "Cuenta Compartida", un servicio para que hasta 10 personas administren dinero en común sin mezclar fondos personales.

Naranja X lanzó una nueva propuesta para sus usuarios llamada Cuenta Compartida, una herramienta que permite a grupos de hasta 10 personas administrar dinero en común desde una misma cuenta, sin mezclarlo con los fondos personales.

El producto está pensado para parejas, familias, amigos y personas que comparten una vivienda y permite pagar gastos, hacer transferencias, ahorrar y organizar tareas desde un mismo lugar.

Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X, indicó durante Nuevo Dinero 2026 que el desarrollo surgió a partir de observar cómo las personas administran el dinero en sus hogares y detectar problemas que generan discusiones y carga mental.

La propuesta busca resolver una situación habitual. "Uno paga, organiza y después los demás transfieren. Hoy tenemos un montón de herramientas para hacerlo, pero ninguna está pensada específicamente para compartir y organizar el dinero", mencionó Minassian.

Naranja X busca ordenar las cuentas de la casa

Según Minassian, el análisis realizado por la compañía encontró que el 34% de las parejas siente que uno de los integrantes siempre termina pagando más, aunque muchas veces evita hablar del tema para no generar una discusión.

Otro de los datos que mencionó, es que para el 30% de las personas consultadas los desórdenes y olvidos en la administración del dinero del hogar son uno de los principales motivos de discusión.

"La Cuenta Compartida busca centralizar esa información. Todos los integrantes pueden consultar el saldo y los movimientos y utilizar el dinero para gastos comunes, mientras que la cuenta mantiene un CBU y alias propios y funciona de manera separada de las cuentas personales", detalló.

El producto también permite crear Frascos para separar dinero destinado a objetivos específicos, como unas vacaciones, el alquiler o los gastos del mes. Además, incorpora una función para asignar tareas y establecer responsables y fechas de vencimiento.

Hasta 10 personas pueden manejar la misma cuenta

La principal diferencia frente a una cuenta tradicional, es que pueden participar hasta 10 usuarios, mientras que cada persona puede agregarse en hasta tres Cuentas Compartidas.

Durante la presentación, Minassian contó que el equipo también encontró casos de uso que no había previsto inicialmente, como padres separados que mantienen una cuenta común para administrar los gastos de sus hijos.

La propuesta también busca evitar que una sola persona quede a cargo de toda la administración. "Compartir gastos es parte de la vida cotidiana", agregó.

La cuenta puede utilizarse para pagar servicios, hacer transferencias, realizar compras con QR y hacer recargas. Además, el dinero disponible genera rendimientos diarios mientras permanece en la cuenta.

Resultados de Naranja X tras el lanzamiento

La herramienta comenzó a implementarse de manera progresiva entre los clientes de la compañía. Desde su lanzamiento, Naranja X indicó que posee casi 10 millones de clientes en Argentina.

Durante el panel de Nuevo Dinero, Minassian contó que, en las primeras semanas de uso, la compañía observó un aumento del 33% en el saldo promedio de las cuentas compartidas y del 7% en la cantidad de transacciones frente a las cuentas personales.

"El 40% de las personas nos dijo que estaría muy decepcionada si dejáramos de tener la Cuenta Compartida", enfatizó. La métrica se utiliza para medir el nivel de aceptación inicial del producto y detectar señales de Product Market Fit.

Para la compañía, estos primeros resultados sirven como señal para continuar con el desarrollo de la herramienta junto con los usuarios y ampliar los casos de uso.

La apuesta es que la gestión del dinero compartido deje de depender de transferencias entre cuentas individuales y conversaciones para llevar un registro de los gastos.