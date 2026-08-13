La compañía desarrolló una infraestructura que permite a grupos de hasta 10 personas gestionar un saldo común, pagar servicios, dividir cuentas e invertir

La fintech Naranja X busca aliviar la carga mental de compartir gastos; el 50% de sus clientes ya lo hace.

Naranja X lanzó la primera Cuenta Compartida en Argentina, facilitando la gestión de gastos en grupo para familias y amigos.

Naranja X, una de las billeteras virtuales más populares del país, presentó la primera "Cuenta Compartida" del país, una herramienta que busca aliviar la carga mental y las tensiones de administrar dinero en grupo, ya sea entre parejas, familias o amigos.

La fintech cordobesa, con casi 10 millones de clientes en Argentina, se convierte así en pionera en ofrecer una solución nativa y colaborativa para la gestión financiera colectiva.

Cómo funciona 'Cuenta Compartida', la nueva función de Naranja X para gestionar la plata en grupo

La propuesta surge en un contexto donde compartir gastos dejó de ser una elección para convertirse en una necesidad cotidiana.

Según la última medición de Bienestar Financiero de la compañía, 50% de los clientes ayudan económicamente a personas cercanas o comparten gastos ocasionales, mientras que el 82% vive acompañado y 7 de cada 10 organizan los gastos del hogar desde el celular.

Incluso un 8% declaró haber ahorrado junto a otra persona para concretar un objetivo común.

Sin embargo, la infraestructura financiera tradicional no estaba diseñada para este tipo de cooperación, un hecho que obligaba a los usuarios a recurrir a parches informales como chats, planillas o transferencias cruzadas.

NaranjaX lanzó Cuenta Compartida, una solución para gestionar dinero en grupo (Imagen creada con IA)

La Cuenta Compartida permite que grupos de hasta 10 personas administren un saldo común con un CBU y alias independientes de las cuentas personales. Desde allí se puede:

Pagar servicios

Realizar compras con QR

Dividir gasto

Invertir

Ahorrar en conjunto

Además, el dinero depositado genera intereses diarios sobre el saldo acumulado, lo que convierte al producto en una herramienta remunerada.

Entre sus funcionalidades más destacadas se encuentran los "Frascos", que permiten segmentar fondos para metas grupales o gastos fijos futuros, y un módulo de gestión de tareas que centraliza facturas por vencer o compras pendientes, con seguimiento en tiempo real.

La transparencia es otro eje clave: todos los movimientos son visibles para los integrantes, lo que aporta confianza y accountability en la administración compartida.

"Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales tres de cada cuatro están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero era inevitable. Cuenta Compartida nace así: una cuenta del grupo, donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar", explicó Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.

La creación de la cuenta se realiza en apenas dos clics desde la aplicación, y cualquier usuario puede invitar a sus contactos. Cuando el grupo ya no es necesario, la cuenta puede eliminarse sin afectar las finanzas individuales.

"Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo. Pero la forma de resolverlo no cambió en años. Devolverles tiempo, de eso se trata", agregó Minassian.