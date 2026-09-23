El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, concluyó sin cambios en su cotización

Expertos de Pronóstico Bursátil señalan calma cambiaria, pero el dólar CCL muestra presión y se despega.

El dólar oficial subió a $1.536,16; el MEP a $1.539,09 y el CCL a $1.605,90, con avances.

El dólar blue se cotizó a $1.560 en el microcentro porteño, marcando su valor en el mercado informal.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $2,47 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.536,16.

Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,41, a $1.602,01.

"El dólar vuelve a mostrar brechas muy acotadas: mayorista en $1.514, MEP en $1.539 y CCL en $1.607", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La calma cambiaria continúa, aunque el CCL empieza a mostrar algo más de presión y se despega del resto de las cotizaciones".