El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, concluyó sin cambios en su cotización
23.09.2026 • 15:15hs • Economía
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Dólar blue opera a $1.560 este miércoles 23 de septiembre y financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $2,47 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.536,16.
Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,41, a $1.602,01.
"El dólar vuelve a mostrar brechas muy acotadas: mayorista en $1.514, MEP en $1.539 y CCL en $1.607", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La calma cambiaria continúa, aunque el CCL empieza a mostrar algo más de presión y se despega del resto de las cotizaciones".
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $4,09, a $1.539,09.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $5,86, a $1.6005,90.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista ganó $2, a $1.517.