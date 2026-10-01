Sus principios de diversificación y erradicar excusas son cruciales para ahorristas en Argentina frente a la inflación.

Advierte sobre "pasivos invisibles" del lenguaje y clasifica 3 tipos de ingresos, priorizando los pasivos por su fiscalidad.

Robert Kiyosaki (Padre Rico Padre Pobre) destaca el impacto del vocabulario y tipos de ingresos en las finanzas personales.

Lejos de sus habituales pronósticos apocalípticos sobre desplomes bursátiles o corridas bancarias internacionales, Robert Kiyosaki decidió volver a las bases conceptuales que lo convirtieron en un fenómeno editorial global. El autor del clásico de finanzas personales Padre Rico, Padre Pobre compartió una reflexión pública a través de su cuenta oficial en la red social X, enfocada en el impacto que tiene el vocabulario cotidiano sobre el patrimonio individual.

La tesis central del empresario estadounidense desafía la lógica convencional del dinero: "Tus mejores activos son gratis. Desafortunadamente, tus peores pasivos también lo son".

Para fundamentar su argumento, el conferencista apeló a un pasaje que aprendió durante su infancia ("Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros"), concluyendo que los términos que una persona elige para describir su situación económica terminan moldeando su destino financiero: las palabras que usás se convierten en quién sos.

¿Cuáles son las frases que funcionan como pasivos invisibles para el bolsillo?

De acuerdo con la advertencia de Kiyosaki, la mayoría de los individuos carga cotidianamente con pasivos financieros que no cuestan dinero pero destruyen cualquier posibilidad de progreso patrimonial:

La renuncia inmediata: La expresión "No puedo pagarlo" actúa como una orden de clausura mental; en lugar de estimular la creatividad para buscar nuevas fuentes de ingresos o formularse la pregunta correcta ("¿Cómo puedo pagarlo?"), bloquea de inmediato la capacidad de resolución.

La falta de compromiso operativo: La muletilla "Voy a intentar" disfraza la indecisión y anticipa el fracaso antes de ejecutar un proyecto productivo o un plan de ahorro disciplinado.

El resentimiento hacia el capital: La creencia generalizada de que "los ricos son codiciosos" genera un rechazo inconsciente hacia la acumulación de riqueza, alejando al individuo de las herramientas básicas de inversión y educación patrimonial.

¿Cuáles son los tres tipos de ingresos según su tratamiento fiscal?

El análisis del autor avanza luego sobre la estructura impositiva que condiciona a las distintas clases sociales, clasificando las entradas de dinero en tres categorías bien diferenciadas:

1. Ingreso ganado o laboral (Earned income): Es la retribución que perciben las personas de menores recursos y la clase trabajadora tradicional tras educarse y conseguir un empleo formal. Para Kiyosaki, representa el peor tipo de ingreso posible, debido a que demanda tiempo físico constante y soporta las alícuotas impositivas más elevadas del sistema tributario a través de retenciones directas y cargas sobre la nómina salarial.

2. Ingreso de portafolio (Portfolio income): Constituye el camino habitual de la clase media que canaliza parte de su capacidad de ahorro hacia fondos de jubilación o carteras de acciones tradicionales. Aunque permite participar de la valorización bursátil, el escritor lo califica como el segundo peor ingreso, dado que las ganancias de capital y los dividendos suelen estar alcanzados por tributos significativos al momento de liquidar las posiciones.

3. Ingreso pasivo (Passive income): Es el terreno donde operan los inversores patrimoniales. Se trata de flujos de dinero generados por activos que no requieren presencia física diaria (bienes raíces en alquiler, derechos de propiedad intelectual, participaciones corporativas o instrumentos de renta fija), los cuales cuentan con amplios márgenes de optimización fiscal legal y deducción de costos.

Para ilustrar este desbalance estructural, el autor recordó la célebre observación de Warren Buffett, quien reconoció públicamente que termina pagando un porcentaje de impuestos menor sobre sus ingresos reales que el que tributa su propia secretaria, precisamente por la naturaleza no salarial de sus rentas.

¿Cómo se aplica la advertencia de Kiyosaki a la realidad de los ahorristas argentinos?

En una economía como la argentina, donde la erosión inflacionaria pulverizan los ingresos fijos mes a mes, la lección sobre la generación de rentas pasivas cobra una urgencia directa.

Depender de una única fuente laboral en relación de dependencia expone al trabajador a la pérdida continua de poder de compra. Por el contrario, la diversificación hacia instrumentos financieros del mercado de capitales -como las Obligaciones Negociables en moneda dura que pagan cupones exentos de tributos patrimoniales, o los fondos de inversión productivos- representa la vía concreta para transformar el ahorro transaccional en un flujo recurrente de ingresos pasivos.

El planteo del autor de Padre Rico, Padre Pobre no niega las dificultades del contexto económico, pero pone el foco en la responsabilidad individual: el primer paso para mejorar la salud de las finanzas personales no requiere capital inicial, sino erradicar las justificaciones del vocabulario cotidiano para empezar a pensar como un inversor.

El imperio Kiyosaki: cómo gana dinero el gurú que rechaza el dólar

El escritor y empresario estadounidense obtiene sus ingresos a través de múltiples vías. Una de las principales es su red de empresas propias o en las que tiene participación accionaria, como Rich Dad LLC, Whitney Information Network, Rich Dad Education y Rich Dad Academy.

A esto se suma un sistema de franquicias, donde terceros pueden usar su marca a cambio de una comisión, lo que le permite escalar su negocio a nivel global sin depender exclusivamente de sus propias operaciones.

Este esquema le permite diversificar fuentes de ingreso, monetizar su imagen y convertir su ideología financiera en una verdadera estructura corporativa.

Kiyosaki también gana dinero mediante conferencias, venta de cursos, derechos de autor y asesorías.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación financiera. Ante cualquier decisión relacionada con la planificación fiscal o el destino de ahorros personales, se recomienda consultar a un profesional matriculado en ciencias económicas o a un asesor financiero registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).