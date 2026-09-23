Ejecutivos de Allaria y Sancor Seguros confirmaron que ya están avanzando con compañías para el nuevo sistea que comienza en algunas semanas

Se estima que el FAL inyectará entre u$s1.500 y u$s2.200 millones anuales al mercado argentino de capitales.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) inicia en noviembre para dar previsibilidad a empresas y dinamizar el mercado de capitales.

En noviembre comenzará a funcionar el Fondo de Asistencia La­boral (FAL), que que estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ofrecerá dar previsibilidad financiera a las compañías y, al mismo tiempo, generar un flujo institucional de largo plazo para el mercado de capitales.

La reglamentación establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la entidad encargada de derivar las contribuciones al sistema. La contribución mensual obligatoria será de 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPymes de la remuneración.

Durante el evento Nuevo Dinero, debatieron sobre el tema Damián Morales Ponce, Head Portfolio Manager de Allaria Fondos; y Flavio López, Portfolio Empresas en Banco del Sol.

Cómo funciona el FAL

"Es una gran oportunidad también para mostrarse como administrador y seguir ofreciendo un servicio adicional a los clientes, con los que ya trabajamos, seguir consolidando la relación. Y con los que no nos conocen, una oportunidad para que puedan acercarse, conocer este producto, conocer el servicio que nosotros prestamos", señaló Morales Lopez.

Según el ejecutivo, el "rol como banco va a ser un rol de comercializador y nosotros hemos trabajado muchísimo, es un desafío enorme, tanto a nivel tecnológico como a nivel negocio. Porque hemos tenido que adaptar muchísimo nuestras herramientas de onboarding, sobre todo, para que esto sea sin fricción, sea simple, sea rápido".

También reveló que buscan "capitalizar toda esta potencia del ecosistema", gracias a su "rol comercializador, porque son los fondos fuertes, tanto de Alaria como los del Grupo SanCor Seguros".

Morales Ponce reveló que ya están abriendo cuentas. "Una vez que terminemos algunos detalles operativos, ya se va a generar lo que es el ID-File. Y tenemos un plazo para informar a todos los ID-Files de las empresas que quieran trabajar con nosotros a la CNV".

López indicó que las empresas "siguen pagando ARCA como se venía haciendo hasta ahora. Solamente que con el ID-File que hemos informado a CNV y con el OK de cada empresa que haya decidido trabajar con nosotros, ARCA va a tener ese ID-File y va a desviar automáticamente el aporte al vehículo que haya elegido cada compañía".

"No hay mucha interacción para las empresas, no cambia tanto digamos en la operatividad. La empresa paga aportes como siempre. Lo único que tuvo que hacer previamente es elegir a un administrador como partner. A partir de ahí nosotros nos encargamos", completa.

Según los directivos, primero habrá "seis meses de periodo de carencia que no se puso en el fondo de acumulación". Y cuando tengan indemnizaciones que pagar, tienen que presentar una declaración jurada, que también se está trabajando en una herramienta digital".

"Ahora, (el aporte) es 100% costo y pasa a ser un activo. Así que es importante. Y de mediano plazo creo que para el sistema también está muy bueno", explicó Morales Ponce.

Y añadió que "los inversores o las empresas siempre tendían a invertir en corto plazo. Y tratar de cubrirse lo máximo posible de las eventualidades. Hoy esto te permite tener un horizonte un poco más largo".

El FAL estará compuesto sólo por activos locales, a saber, según López:

" Obligaciones negociales de empresas que tengan calificación triple A por dos compañías calificadoras de riesgo "

" "E instrumentos provinciales, que tienen que estar calificados como triple A también". Está limitado hasta 15% del total

De esta forma, los una buena propuesta para capitalizar a los nuevos ecosistemas financieros, que combinan banca, ALyCs, seguros y otros servicios.

En qué invierten los FAL

Elena Alonso, economista y CEO de Emerald Capital, señaló en una nota para iProUP que para asegurar que el rendimeinto de los fondos beneficie directamente la seguridad laboral está en la elección de los vehículos de inversión y en la diversificación de las carteras.

"Cuando se elige un fondo conservador, se asegura que no haya mucha volatilidad. Claramente, el riesgo y la rentabilidad van asociados: si es menos riesgoso y menos volátil, la rentabilidad es menor", detalló la economista, quien remarcó que las empresas probablemente diversificarán sus aportes en distintos fondos, combinando renta fija y variable, de acuerdo a sus expectativas y la estructura de su planta laboral.

La economista subraya que el FAL también tendrá un impacto positivo en el mercado de capitales al inyectar liquidez adicional, lo que permitirá dinamizar la oferta y la demanda de instrumentos financieros.

"El FAL introduce un cambio relevante en cómo pensamos el sistema laboral. Pasaríamos de un esquema inmovilizado a uno administrado, basado en la previsión y el ahorro, y con capacidad de generar valor", expresa Francisco López, director comercial de Mills Capital.

Por su parte, Enrique Basabe Picasso, Director de Legales & Compliance de Mills Capital Group, advierte que, para las empresas, "el impacto es positivo porque transforma un costo incierto en un esquema de previsión y planificación financiera".

"Antes esos fondos iban íntegramente al Estado. Ahora pasan a constituir un ahorro propio de cada empresa, administrado profesionalmente y con el objetivo específico de afrontar futuras contingencias laborales. Bien gestionado, ese ahorro puede convertirse en una herramienta de previsibilidad y confianza para el largo plazo", agrega.

Se estima que inyecte entre u$s1.500 y u$s2.200 millones anuales en el mercado de capitales argentino, destinado mayoritariamente a bonos y otros activos financieros.