El banco remarcó que los subsidios a los envíos, el aumento de costos logísticos y la expansión del negocio de crédito son los principales factores

El banco rebajó su recomendación para Mercado Libre a "Neutral" y su precio objetivo a u$s2.100, desplomando su acción 6%.

La baja del margen EBIT se debe a subsidios de envíos, costos logísticos y expansión del negocio de crédito de la firma.

JP Morgan advirtió que Mercado Libre enfrenta fuerte presión sobre sus márgenes, cayendo su EBIT del 12,2% al 6,7% en 2T2026.

JP Morgan, una de las entidades financieras más importantes de los Estados Unidos, advirtió que Mercado Libre enfrenta una fuerte presión sobre sus márgenes, con una caída del EBIT del 12,2% al 6,7% interanual en el segundo trimestre de 2026.

El banco remarcó que los subsidios a los envíos, el aumento de los costos logísticos y la expansión del negocio de crédito son los principales factores detrás de la compresión de la rentabilidad.

La advertencia de JPMorgan sobre los márgenes de Mercado Libre

El informe de JP Morgan analizó los resultados financieros de Mercado Libre y concluyó que la compañía fundada por Marcos Galperin, atraviesa un escenario de mayor competencia que impacta directamente en su rentabilidad.

El margen EBIT se redujo en 5,5 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, lo que refleja un deterioro significativo en la eficiencia operativa.

Subsidios a los envíos y take rate: Estos dos elementos explicaron 3,8 puntos porcentuales de la caída del margen. Los costos logísticos pasaron de representar el 11,2% del GMV al 12,8% , mientras que el take rate del negocio de terceros descendió del 18,5% al 18,1% .

Expansión del crédito: La cartera de tarjetas de crédito creció de u$s3.628 millones a u$s7.149 millones , generando una presión adicional de 0,9 puntos porcentuales sobre el margen.

Negocio first-party (1P): El aumento de las ventas de productos propios también contribuyó con una presión de 0,4 puntos porcentuales.

Mercado Libre informó ingresos trimestrales por u$s10.169 millones, un crecimiento del 50% interanual, y la venta de 795 millones de productos.

Además, alcanzó 89 millones de compradores únicos, con el 77% de los envíos rápidos entregados en menos de 48 horas.

JP Morgan encendió una alerta sobre Mercado Libre y recortó su precio objetivo. (Imagen creada con IA)

Sin embargo, JP Morgan estimó que, si los indicadores se hubieran mantenido en los niveles de 2025, el EBIT habría sido de u$s1.112 millones frente a los u$s683 millones reportados, con un margen del 10,6% en lugar del 6,7%.

La advertencia de JP Morgan se sumó a un recorte en su recomendación sobre la acción de Mercado Libre, que pasó de "Overweight" a "Neutral", con una reducción del precio objetivo de u$s2.650 a u$s2.100, lo que representa un ajuste del 21%.

Tras el anuncio, los papeles de la compañía llegaron a caer más de 6% en Wall Street, acumulando una baja cercana al 15% en lo que va del año.