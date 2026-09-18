El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. En cambio, el dólar CCL propuso una caída marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
18.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.550 este viernes 18 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) se toma un respiro esta viernes 18 de septiembre y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $0,02 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,49.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,01% y se ofrece a $1.596,24.
"Cierra la semana con un dato que no debería pasar inadvertido: el MEP a $1.537, CCL $1.585 y el dólar mayorista $1.514, es decir, la brecha sigue contenida, pero el CCL vuelve a marcar la diferencia", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El dólar está tranquilo: la pregunta es cuánto tiempo más puede seguir así".
El dólar blue se consigue hoy a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $3,14, a $1.537,28.
El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió $10,81, a $1.585,85.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $4, a $1.514.