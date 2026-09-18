El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. En cambio, el dólar CCL propuso una caída marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

El dólar CCL volvió a marcar diferencia en $1.585,85; el mercado se pregunta cuánto más durará la calma.

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) destaca que la brecha cambiaria se mantuvo contenida.

El dólar blue cerró la semana a $1.550 en el microcentro porteño, con el oficial a $1.532,49.

El dólar blue (o informal) se toma un respiro esta viernes 18 de septiembre y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $0,02 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,49.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,01% y se ofrece a $1.596,24.

"Cierra la semana con un dato que no debería pasar inadvertido: el MEP a $1.537, CCL $1.585 y el dólar mayorista $1.514, es decir, la brecha sigue contenida, pero el CCL vuelve a marcar la diferencia", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El dólar está tranquilo: la pregunta es cuánto tiempo más puede seguir así".