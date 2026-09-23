La entidad oficializó la extensión del horario de renta variable para alinear la plaza local con Wall Street y mejorar la liquidez de CEDEARs y acciones

Inversores ganan 60 minutos extra para gestión de carteras y ajuste de posiciones ante noticias de mercado.

La medida busca mayor convergencia con Wall Street, optimizando la liquidez de CEDEARs y acciones con cotización dual.

BYMA extiende el horario de negociación de renta variable T+1 hasta las 18:00 hs, sumando una hora desde el 2 de noviembre de 2026.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) oficializó una modificación operativa en los horarios de negociación de la plaza financiera doméstica con el objetivo central de lograr una mayor convergencia con los mercados internacionales y optimizar la liquidez de los instrumentos bursátiles.

La entidad comunicó la extensión del horario de operaciones para el panel de renta variable.

La medida entrará en vigencia formal a partir del lunes 2 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, el segmento de renta variable operado en el plazo de liquidación estándar a 24 horas (T+1) ampliará su franja de concertación de posturas, permitiendo a inversores y agentes bursátiles operar entre las 10:30 y las 18:00 hs, sumando una hora adicional a la dinámica habitual del recinto.

Por su parte, las operaciones en Contado Inmediato (liquidación en el mismo día) no sufrirán modificaciones técnicas y mantendrán su esquema tradicional de funcionamiento, negociándose diariamente entre las 10:30 y las 17:00 hs.

Fuente: BYMA

¿Qué implica el nuevo horario para la operatoria de CEDEARs y acciones locales?

El ajuste en la franja bursátil busca resolver un desacople operativo recurrente para los ahorristas locales que arbitran posiciones con la plaza neoyorquina:

Mayor coincidencia con el mercado estadounidense: Al extender la rueda hasta las 18:00 hs, la plaza doméstica cubre la totalidad de la actividad regular de Wall Street y reduce los períodos de desconexión temporal entre los mercados

Mejor seguimiento de CEDEARs: Al operar al unísono durante más tiempo, los Certificados de Depósito Argentinos reflejarán con mayor precisión la cotización en tiempo real de sus acciones subyacentes en Nueva York, evitando saltos bruscos de precios al inicio de la jornada siguiente por movimientos del contado con liquidación (CCL)

Precisión en acciones con cotización dual (ADRs): Los papeles líderes argentinos que cotizan en simultáneo en Buenos Aires y Nueva York (como bancos o energéticas) contarán con una ventana ampliada para ajustar paridades y reducir brechas de precios injustificadas generadas por el cierre anticipado de la plaza porteña

Más margen para la gestión de carteras: Los inversores minoristas e institucionales contarán con sesenta minutos adicionales para ingresar o cerrar posiciones en títulos de renta variable en el plazo de 24 horas ante noticias corporativas o anuncios macroeconómicos que se conocen habitualmente por la tarde

¿Cómo queda el esquema de negociación en BYMA a partir del 2 de noviembre?

La confirmación del cronograma técnico establece una diferenciación clara según el plazo de liquidación seleccionado por el inversor:

Renta Variable a 24 horas (T+1) : Negociación habilitada de 10:30 a 18:00 hs (aplica para acciones locales del panel líder y general, y todo el universo de CEDEARs de empresas y ETFs)

Contado Inmediato (T+0) : Negociación sin cambios, operativa de 10:30 a 17:00 hs tanto para compra como para venta de valores

Vigencia operativa: El nuevo cronograma comenzará a regir de forma obligatoria en todos los sistemas de negociación de las ALyCs del país a partir del lunes 2 de noviembre de 2026

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos sobre las normativas y horarios operativos del mercado de capitales local. Este contenido no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de activos. Ante cualquier duda sobre la operatoria de instrumentos bursátiles, se aconseja consultar con un agente de liquidación y compensación (ALyC) matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).