La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos confirmó fecha, agenda y panelistas para discutir cómo sostener una negociación bursátil casi continua

Adaptar liquidación T+1 y el precio de cierre diario es el mayor desafío para el mercado 24h, impactando a inversores.

La SEC avanza con plan de trading de 24 horas: reveló agenda y panelistas para mesa redonda del 17 de septiembre.

La SEC difundió el 1° de septiembre la agenda completa y la lista de panelistas para la mesa redonda que realizará el 17 de septiembre sobre los preparativos para el trading de 24 horas en el mercado accionario estadounidense, el paso más concreto hasta ahora hacia una negociación bursátil casi continua.

El encuentro, anunciado en julio por el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Paul Atkins, se realizará en la sede del regulador en Washington y tendrá transmisión en vivo y abierta al público.

Atkins había definido el objetivo con una frase que resume el espíritu de la convocatoria: "Estamos avanzando hacia un nuevo día y noche en los mercados accionarios de Estados Unidos".

Qué discutirá la SEC en su mesa redonda sobre trading nocturno

La jornada se extenderá de 10 a 16 horas y se organiza en tres paneles. El primero apunta a la preparación operativa de bolsas y corredores para sostener sesiones que se extiendan hacia la noche, con foco en la capacidad de procesar órdenes y responder a interrupciones.

El segundo aborda la resiliencia tecnológica bajo la norma Reg SCI, que exige a la infraestructura crítica del mercado acreditar pruebas de continuidad, planes de contingencia y dotación de personal para una operación que ya no descansa. El tercero se centra en los impactos y los próximos pasos de una eventual expansión horaria.

Los tres paneles comparten un supuesto de base: ninguno discute si conviene operar de noche, sino cómo sostenerlo.

El debate quedará abierto a comentarios públicos a través del Expediente N.º 4-913, antes de que la SEC avance hacia cualquier definición normativa.

Quiénes se sientan a discutir la infraestructura del mercado nocturno

Entre los confirmados para el panel de preparación operativa figuran Robinhood, NYSE y BlackRock, una combinación que reúne la mirada de un bróker minorista, una bolsa tradicional y un gestor de activos. El panel de resiliencia sumará a:

Jane Street

State Street

Nasdaq

Schwab

Interactive Brokers

DTCC

MEMX

Mientras que el de impactos reunirá a los pioneros del trading nocturno, Blue Ocean y 24X, liderado por Dmitri Galinov, junto a los market makers Citadel Securities y Virtu, la cámara de compensación DTCC, Citi y DriveWealth.

La convocatoria llega después de que, desde abril, Nasdaq extendiera su rueda diaria a 23 horas, con una franja diurna de 4 a 20 y otra nocturna de 21 a 4 hora del Este, dejando apenas una pausa de 60 minutos para mantenimiento.

El nudo por resolver: liquidación T+1 y el fin del cierre diario

El mayor desafío técnico no es tecnológico sino de diseño regulatorio: Estados Unidos liquida sus operaciones bajo el esquema T+1, pensado para un mercado que abre y cierra todos los días.

Una operación ejecutada un viernes a las 23 horas ilustra el problema, porque las reglas actuales no definen con claridad cómo encaja ese horario con el fin de semana. Además, la renta variable siempre se organizó alrededor de un precio de cierre único, del que dependen índices, derivados y márgenes, un ancla que la negociación continua obliga a repensar.

La SEC también evalúa abrir los mercados privados a más inversores

En paralelo, el regulador prepara una propuesta distinta pero relacionada: ampliar el acceso minorista a los mercados privados a través de fondos registrados y flexibilizar las comisiones por resultados que hoy solo pueden cobrarse a clientes calificados.

El plan, enviado a revisión de la Casa Blanca, todavía no es una norma definitiva. Thoreau Bartmann, exabogado de la SEC y socio de K&L Gates, sintetizó la lógica del cambio: "al limitar las comisiones por resultados, se limita el acceso a esa clase de activos".

Para los inversores argentinos que operan CEDEARs, el frente horario ya tiene un antecedente cercano: BYMA adelantó en 2025 su apertura a las 10.30 para alinearse con el arranque de Wall Street, un ajuste que podría volver a discutirse si Estados Unidos avanza hacia sesiones continuas.