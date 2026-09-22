Citibank analizó el escenario argentino y concluyó que la incertidumbre política pesa más de lo que los datos económicos justifican

El cronograma de vencimientos de deuda en 2027 será crítico; la acumulación de reservas es vital para la confianza.

El informe de Citibank prevé estabilidad del dólar por macroeconomía sólida y 3 escenarios posibles para las elecciones.

Citi cree que el mercado sobreestima el riesgo electoral argentino de 2027, pero la deuda pública es la vulnerabilidad clave.

Citi, el gigante bancario estadounidense, consideró que el mercado está exagerando el riesgo electoral argentino de cara a 2027.

Según su último informe, el banco proyectó que el dólar se mantendrá estable gracias a fundamentos macroeconómicos sólidos, aunque advirtió que la deuda pública y el cronograma de vencimientos representan el verdadero foco de vulnerabilidad.

Citi advirtió sobre el verdadero desafío que enfrenta Argentina más allá de la política

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, Citibank analizó el escenario argentino y concluyó que la incertidumbre política pesa más de lo que los datos económicos justifican.

El informe describió la situación como un "equilibrio de filo de cuchillo", en el que la desconfianza política domina la percepción de los inversores.

Para Citi, el mercado está sobreestimando el riesgo de una reversión de políticas, dado que los fundamentos macroeconómicos no se deterioraron significativamente en los últimos meses.

La entidad delineó tres escenarios posibles para las elecciones nacionales de 2027.

Citi explicó por qué el peso argentino resiste pese a la incertidumbre electoral de cara a 2027

Cuáles son los escenarios posibles para Citibank

El primero, con probabilidad media, contempla la continuidad del modelo actual encabezado por Javier Milei, algo que permitiría acelerar las reformas pendientes.

El segundo, con probabilidad media-alta, prevé un triunfo oficialista mediante una alianza amplia con partidos y gobernadores, consolidando reformas en sectores como agricultura, minería y energía.

El tercero, con probabilidad baja a media-baja, considera un regreso a un modelo estatista con mayor intervención del Estado.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, consideró que será importante la definición de los candidatos para las elecciones presidenciales del año próximo.

"Un candidato opositor que mantenga las ideas económicas centrales podría favorecer una mayor compresión del riesgo país, mientras que una alternativa que plantee un cambio significativo en la política económica podría generar el efecto contrario. En definitiva, el mercado va a empezar a incorporar en los precios qué tan probable es la continuidad del programa económico", precisó.

Cuál es el vaticinio del Citibank en el plano cambiario

La entidad observó también que la depreciación nominal del peso no erosionó las ganancias de competitividad acumuladas.

El tipo de cambio real se mantiene firme, impulsado por precios internacionales más favorables y una mejora en los términos de intercambio. Además, en términos de estabilidad cambiaria, el Banco Central acumuló reservas por más de u$s14.200 millones en lo que va del año.

Para Citi, no hay señales de que el tipo de cambio esté absorbiendo más que las sorpresas inflacionarias recientes.

Sin embargo, el informe advirtió que el verdadero desafío está en el frente de la deuda pública.

El cronograma de vencimientos de 2027 es considerado crítico, y la acumulación de reservas será clave para sostener la confianza de los mercados. Aunque la recuperación económica muestra avances en sectores exportadores como la agricultura, la minería y la energía, otras áreas como la manufactura y la construcción siguen rezagadas.

"Si el escenario internacional se normaliza y Argentina continúa mostrando mejoras en sus variables fundamentales, hay espacio para que el riesgo país se vuelva a comprimir por debajo de los 500 puntos", concluyó Botto.