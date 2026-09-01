Durante la cumbre en Washington, destacó las metas fiscales, reformas y el impacto de las inversiones. Ahora busca reunirse con un hombre clave de Trump

El ministro expuso una reducción real del gasto público del 30% y la meta de superávit primario del 1,4% PBI.

Luis Caputo defendió el plan económico de Javier Milei en el G20 y se reunió con Kristalina Georgieva (FMI).

Luis Caputo defendió el plan económico de Javier Milei ante los ministros de Finanzas del G20 y se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte.

El ministro de Economía viajó junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y fue el orador principal de la sesión dedicada al crecimiento, una de las prioridades de esta edición del encuentro.

De qué habló Caputo con la titular del FMI

Tras el encuentro, Caputo lo compartió en su cuenta de X: "Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento".

El diálogo se dio mientras el organismo continúa de cerca el seguimiento de las metas fiscales y de reservas del programa vigente, en un año en el que el Gobierno mantiene como meta un superávit primario del 1,4% del PBI.

Los números que Caputo llevó al G20

En su exposición ante los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales, Caputo detalló una reducción del gasto público del 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y afirmó que el objetivo del programa es sostener el equilibrio fiscal y cuasifiscal del Banco Central. También mencionó una baja de impuestos equivalente a 3 puntos del PBI, en el marco de la desregulación económica.

El ministro repasó las reformas recientes, entre ellas la laboral, orientada a reducir la informalidad, y el proyecto en debate en el Congreso para modificar la carta orgánica del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento del déficit del Tesoro.

A eso sumó los números del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): proyectos aprobados por cerca de u$s50.000 millones y otros u$s150.000 millones bajo evaluación.

Caputo sostuvo que, en ese contexto, la Argentina crecerá per cápita por primera vez en 16 años, con superávit fiscal y superávit de cuenta corriente. Y planteó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento, con reglas claras y menor intervención estatal, además de pedir mantener un diálogo sostenido entre gobiernos y empresas dentro de la agenda del G20.

La expectativa por el encuentro con Bessent

Además de Georgieva, Caputo espera reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anfitrión de la cumbre en Asheville. Al cierre de esta nota no había horario oficial confirmado para ese encuentro.

Bessent es una figura central en la relación entre Milei y Donald Trump: respaldó el programa económico argentino antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025 y tuvo un rol activo frente a cuestionamientos técnicos que, en su momento, surgieron dentro del propio FMI.

La cumbre de ministros de Finanzas es preparatoria de la reunión de mandatarios del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami. En paralelo, este martes se desarrolla en Raleigh-Durham una Reunión Ministerial sobre Innovación, y entre los temas de agenda figuran los desequilibrios fiscales globales y la regulación de las criptomonedas.

Caputo regresará a la Argentina el miércoles para participar de una charla en el evento "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", y el viernes será parte de la Convención Anual del IAEF.