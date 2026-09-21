El dólar MEP experimenta una nueva baja, mientras que el dólar CCL propuso una suba marginal. El dólar tarjeta y el dólar moyorista concluyeron sin cambios

Expertos alertan por la brecha cambiaria: calma en el oficial pero mayor presión en la cotización del dólar CCL.

Dólar oficial avanzó a $1.534,23; el CCL subió a $1.597,75 y el MEP bajó a $1.533,91.

El dólar blue sube $5 y cotiza a $1.555 en el microcentro porteño.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,74 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.534,23.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,15% y se ofrece a $1.595,99.

"El dólar arranca la semana sin grandes sobresaltos, pero con una brecha que vuelve a llamar la atención", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Por ahora, calma en el oficial y mayor presión en el contado con liquidación".