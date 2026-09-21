El dólar MEP experimenta una nueva baja, mientras que el dólar CCL propuso una suba marginal. El dólar tarjeta y el dólar moyorista concluyeron sin cambios
21.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.555 este lunes 21 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,74 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.534,23.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,15% y se ofrece a $1.595,99.
"El dólar arranca la semana sin grandes sobresaltos, pero con una brecha que vuelve a llamar la atención", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Por ahora, calma en el oficial y mayor presión en el contado con liquidación".
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $3,37, a $1.533,91.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $11,90, a $1.597,75.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista finalizó sin modificaciones, a $1.514.