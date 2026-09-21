La competencia en medios de pago cambió y ahora priman los beneficios, personalización y la tecnología que busca cambiar el uso ocasional en principalidad

Team Quality ofrece Summa Engine, plataforma para bancos y fintechs que gestiona beneficios y loyalty para adaptarse rápido.

El 53% de usuarios prioriza beneficios en compras; tecnología y soluciones como Summa Engine impulsan la hiperpersonalización.

La principalidad en medios de pago se redefine: las entidades buscan uso recurrente con beneficios, no solo productos contratados.

La competencia en la industria de medios de pago atraviesa una nueva etapa, debido a que ser elegido por un cliente ya no significa necesariamente ocupar un lugar principal en sus decisiones financieras.

Una misma persona puede cobrar su sueldo en un banco, utilizar la tarjeta de otra entidad, pagar desde una billetera digital y elegir dónde comprar en función de los beneficios disponibles en cada momento.

La relación financiera se fragmentó y, con ella, también cambió el concepto de principalidad, ya que no alcanza con solo tener la cuenta sueldo, una tarjeta activa o varios productos contratados.

Hoy el desafío para bancos, emisores, agregadores, retailers y fintechs es lograr que sus soluciones sean utilizadas de manera recurrente y se conviertan en una opción relevante para las decisiones cotidianas del consumidor.

En ese escenario, los beneficios, los programas de lealtad y la capacidad de adaptar las propuestas en tiempo real adquieren un peso estratégico creciente.

El comportamiento de los consumidores mostró hasta qué punto las promociones pueden incidir sobre la elección del medio de pago.

Cuáles son Los beneficios que entran en la decisión de compra

Según los datos citados por la industria, el 53% de los usuarios prioriza opciones que ofrecen beneficios y siete de cada diez organizan sus compras según el día en que encuentran una promoción.

Este dato reflejó un cambio en la lógica de competencia, donde el medio de pago dejó de ser únicamente una herramienta para completar una transacción y pasó a formar parte de la propuesta de valor.

Los programas de beneficios –además– pueden cumplir funciones que exceden el descuento puntual, y es una estrategia de lealtad puede contribuir a generar recurrencia, aumentar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor y fortalecer el vínculo entre una marca financiera y sus clientes.

Un beneficio puede incentivar una compra, pero una estrategia sostenida puede contribuir a generar un hábito, ya que la recurrencia es uno de los componentes centrales de la principalidad.

Cómo entender el nuevo grado de preferencia real de un usuario

Durante años, la principalidad estuvo asociada a indicadores relativamente simples: la cuenta sueldo, la cantidad de productos contratados o la tenencia de una tarjeta.

Esas variables continúan siendo relevantes, pero ya no necesariamente reflejan el grado de preferencia real de un usuario.

La principalidad también se expresa en comportamientos concretos:

qué tarjeta utiliza para comprar

qué aplicación abre para pagar

qué beneficios reconoce

qué alternativa elige cuando existen múltiples opciones para realizar una misma operación

En este contexto, bancos y fintechs necesitan construir propuestas capaces de generar uso recurrente, más allá de la adquisición inicial del cliente.

La tecnología aparece así como un componente de la estrategia comercial.

La posibilidad de definir reglas, modificar campañas, integrar sistemas y responder a los cambios del mercado sin depender de procesos largos puede determinar la velocidad con la que una entidad adapta su propuesta.

El desafío de controlar la estrategia de beneficios

La autonomía en materia de promociones supone mucho más que lanzar descuentos, ya que implica los siguintes puntos:

Poder diseñar, simular, ejecutar y validar campañas

Establecer reglas según cliente, segmento, comercio, rubro, canal o producto

Administrar topes y acumuladores

Operar programas de puntos y mantener trazabilidad sobre las operaciones

En ese marco se ubica Summa Engine, la plataforma desarrollada por Team Quality para la gestión de promociones, beneficios, cashback en línea y programas de lealtad.

La herramienta recibe eventos provenientes de distintos sistemas y evalúa en tiempo real la aplicación de cashback, reintegros, descuentos, puntos y otros beneficios monetarios y no monetarios.

Además, también contempla el reprocesamiento de operaciones anteriores cuando una campaña requiere ajustes o correcciones.

La trazabilidad es otro de los componentes centrales: permite identificar por qué una operación calificó o no para un determinado beneficio y cuál fue el resultado de la aplicación de una regla. Esa información puede ser utilizada tanto por las áreas comerciales y operativas como por los equipos de atención al cliente.

De la segmentación a la hiperpersonalización

La evolución de los programas de loyalty también está vinculada con un uso más sofisticado de la información, ya que los modelos tradicionales tienden a agrupar a los clientes en grandes segmentos.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial permite sumar variables como comportamiento transaccional, preferencias, contexto y objetivos de negocio para diseñar propuestas más específicas.

El objetivo ya no consiste solamente en determinar qué beneficio ofrecer, sino también a quién, cuándo, por qué canal y bajo qué condiciones.

La hiperpersonalización no necesariamente implica desarrollar miles de campañas independientes, sino que puede consistir en utilizar información y reglas dinámicas para que una misma estrategia genere respuestas diferentes según el perfil y el contexto de cada usuario.

"La principalidad se construye cuando una entidad puede transformar información en una propuesta relevante en el momento adecuado. Con Summa buscamos darles a bancos, fintechs, emisores y aceptadores mayor autonomía para diseñar y evolucionar su estrategia de beneficios, aun cuando operen sobre distintos procesadores o infraestructuras", resaltó Leonardo Pisani, director de Desarrollo de Negocios de Team Quality.

Por otro lado, en un contexto de transformación digital, las entidades buscan reducir su dependencia de grandes proyectos de implementación monolíticos, software rígido y contratos asociados a infraestructuras tradicionales, y como respuesta, ganan espacio los modelos de Platform as a Service (PaaS) y Software as a Service (SaaS).

Cuál es la ventaja para las firmas

Este enfoque permite que las organizaciones deleguen parte de la complejidad técnica, como mantenimiento, actualizaciones y determinados procesos operativos, mientras conservan mayor capacidad para definir la evolución de su negocio.

Dentro de esta lógica, Infinitus Anywhere permite gestionar el ciclo de procesamiento de tarjetas tanto en emisión como en adquirencia.

Orquesta Gateway funciona como una capa de integración y orquestación del ecosistema transaccional, mientras que Summa Engine incorpora las capacidades vinculadas con promociones, beneficios y loyalty.

El objetivo es que estas capacidades puedan combinarse de manera modular y desplegarse en la nube de acuerdo con las necesidades de cada organización.

"Ganar la principalidad no exige necesariamente proyectos complejos ni asumir la rigidez de servicios de terceros tradicionales; requiere plataformas modernas y modelos de infraestructura como servicio que devuelvan el control del negocio a la entidad", conluyó Pisani.