El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes, mientras que el dólar MEP propuso una suba marginal. El dólar tarjeta concluyó sin cambios
17.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.550 este jueves 17 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $3,79 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,51.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,05% y se ofrece a $1.597,34.
"Fue un día más de paz cambiaria sin grandes movimientos y con Riesgo País superando 500 puntos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronósitico Bursátil.
Y agrega: "¿Será la calma que precede a la tormenta? Pronto lo sabremos".
El dólar blue se consigue hoy a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5 sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $0,47, a $1.534,14.
El dólar contado con liquidación (CCL) cedió $1,15, a $1.596,66.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista se contrajo $1, a $1.510.