El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes, mientras que el dólar MEP propuso una suba marginal. El dólar tarjeta concluyó sin cambios

Mientras el dólar oficial sube a $1.532,51, el CCL cede $1,15; el cripto desciende y el MEP sube.

El dólar blue baja $5 y se consigue a $1.550 en el microcentro porteño.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $3,79 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,51.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,05% y se ofrece a $1.597,34.

"Fue un día más de paz cambiaria sin grandes movimientos y con Riesgo País superando 500 puntos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronósitico Bursátil.

Y agrega: "¿Será la calma que precede a la tormenta? Pronto lo sabremos".