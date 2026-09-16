El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas alzas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas
16.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.555 este jueves 16 de septiembre y los financieros subieron
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $3,48 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.528,72.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,41% y se ofrece a $1.597,16.
"El dólar operó prácticamente sin cambios, con el mayorista en torno a los $1.506,50", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La brecha sigue contenida y los futuros de ROFEX muestran, por ahora, poca expectativa de movimientos bruscos en el corto plazo".
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5 sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $2,79, a $1.533,67.
El dólar contado con liquidación (CCL) ascendió $3,40, a $1.597,81.