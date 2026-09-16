El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas alzas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas

La brecha cambiaria se mantiene contenida y los futuros de ROFEX no anticipan movimientos bruscos, según expertos.

El dólar oficial y el cripto también descendieron, con el MEP y CCL mostrando ligeras subas durante la rueda bursátil.

El dólar blue retrocedió $5, cotizando a $1.555 en el microcentro porteño, mientras otros tipos de cambio varían.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $3,48 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.528,72.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,41% y se ofrece a $1.597,16.

"El dólar operó prácticamente sin cambios, con el mayorista en torno a los $1.506,50", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La brecha sigue contenida y los futuros de ROFEX muestran, por ahora, poca expectativa de movimientos bruscos en el corto plazo".