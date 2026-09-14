El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas bajas. El dólar mayorista, en cambio, propuso una suba marginal

Gobierno contiene el tipo de cambio, pero a un costo elevado para la economía real, según Marcelo Trovato.

Dólar MEP y CCL bajan, mayorista sube y tarjeta se contrae, mostrando volatilidad del mercado.

Dólar blue sube $15 a $1.555 en microcentro; dólar oficial y cripto también muestran movimientos.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $0,57 respecto al cierre del viernes y finalizó la semana bursátil cotizado a $1.533,31.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,16% y se ofrece a $1.590,72.

"La semana arranca con el dólar prácticamente anestesiado, con el dólar futuro y un salto significativo, con diciembre apenas en $1.602", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El Gobierno sigue mostrando capacidad para contener el tipo de cambio".

"La pregunta ya no es cuánto tiempo puede hacerlo, sino qué costo está pagando la economía real para sostener esta estabilidad cambiaria", completa.