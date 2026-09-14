El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevas bajas. El dólar mayorista, en cambio, propuso una suba marginal
14.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.555 este lunes 14 de septiembre y los financieros cerraron en alza
El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $0,57 respecto al cierre del viernes y finalizó la semana bursátil cotizado a $1.533,31.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,16% y se ofrece a $1.590,72.
"La semana arranca con el dólar prácticamente anestesiado, con el dólar futuro y un salto significativo, con diciembre apenas en $1.602", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El Gobierno sigue mostrando capacidad para contener el tipo de cambio".
"La pregunta ya no es cuánto tiempo puede hacerlo, sino qué costo está pagando la economía real para sostener esta estabilidad cambiaria", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $15 sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $2,49, a $1.532,78.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $2,31, a $1.595,45.