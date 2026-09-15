Meta presentó Meta One, un servicio con más de 50 funciones de IA. La acción llegó a subir en Wall Street, aunque luego moderó el avance.

Inversores argentinos pueden invertir en Meta a través de CEDEARs ($44.220), expuestos al dólar CCL y el desempeño de la acción en Wall Street.

El mercado reaccionó con cautela al nuevo modelo de ingresos por suscripción de Meta, esperando validar su impacto frente a la inversión en IA.

Meta lanzó Meta One, su servicio de suscripción premium con IA para Instagram, Facebook y WhatsApp, elevando sus acciones a u$s678,87.

Las acciones de Meta subieron a u$s678,87, luego de la presentación de Meta One, su nuevo servicio de suscripción con funciones premium y herramientas de IA para Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI. Sin embargo, al cierre perdieron impulso y volvieron a la zona de u$s665,60.

El movimiento mostró una reacción positiva, pero acotada, de los inversores frente al lanzamiento. Si bien META avanzó durante las primeras horas de la ronda, no logró sostener ese nivel y operó cerca del precio con el que había cerrado el lunes.

Meta One reúne más de 50 funcionalidades en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI y el servicio no reemplaza las versiones gratuitas de las aplicaciones.

Las principales funciones de la plataforma seguirán disponibles sin costo, mientras que las suscripciones permitirán acceder a prestaciones adicionales y a un mayor uso de herramientas de IA.

La respuesta del mercado es relevante, ya que Meta busca convertir el uso de sus herramientas de IA en una fuente adicional de ingresos recurrentes.

Por ahora, el mercado parece estar a la espera de comprobar si el nuevo modelo puede convertirse en un negocio relevante para Meta y aportar ingresos suficientes para justificar el fuerte desembolso que la compañía realiza en IA.

Las acciones de Meta subieron a u$s678,87, luego de la presentación de de Meta One

Para la firma tecnológica, Meta One representa un cambio importante en el modelo de negocio de la compañía. Hasta ahora, gran parte de sus ingresos proviene de la publicidad, mientras que las suscripciones ofrecen una vía adicional para monetizar directamente a sus usuarios.

Cómo invertir en Meta desde la Argentina

Los inversores argentinos pueden acceder a Meta Platforms a través de su CEDEAR, un instrumento que representa acciones de compañías extranjeras y que se negocia en pesos o dólares en el mercado local.

De esta manera, no es necesario abrir una cuenta en Estados Unidos para tener exposición a la compañía.

Ficha técnica del CEDEAR de Meta:

Ticker : META

Precio : $44.220 por CEDEAR

Ratio de conversión: 24 CEDEARs representan 1 acción de Meta

Acción en Wall Street: u$s666,33

Moneda de negociación: pesos o dólares

Mercado de referencia: Nasdaq

El precio del CEDEAR no depende únicamente de lo que ocurra con Meta en Wall Street. Su valor también está determinado por el dólar Contado con Liquidación (CCL).

Si la acción de Meta sube en EEUU, el CEDEAR tiende a acompañar ese movimiento, pero si el CCL aumenta, también puede impulsar su cotización en pesos, incluso aunque la acción tenga una variación menor en dólares.

Por eso, quien compra el certificado en pesos queda expuesto a dos variables al mismo tiempo: